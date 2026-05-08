Bioeleven: cómo una startup mendocina transforma residuos agroindustriales en biomateriales sostenibles

Analía, Gabriela, ¿cómo fundaron Bioeleven?

Somos diseñadoras y venimos de trayectorias complementarias dentro del diseño, la investigación y la gestión de proyectos con impacto. Hace algunos años comenzamos a estudiar alternativas sostenibles para reemplazar materiales contaminantes y descubrimos el potencial de los residuos agroindustriales de Mendoza. Empezamos investigando por nuestra cuenta, experimentando con pequeñas formulaciones, y luego escalamos hacia un desarrollo más profesional. Así nació Bioeleven: de la convicción de que el diseño puede transformar problemáticas ambientales en oportunidades de innovación.

¿Qué productos elaboran y cuáles son los servicios que ofrecen a través de la marca?

En Bioeleven producimos biomateriales y biotextiles similares al cuero, elaborados íntegramente a partir de subproductos de la industria vitivinícola y hortícola. Ofrecemos:

Producción de biomateriales para marcas, diseñadores, interiorismo, gastronomía y empresas que buscan alternativas sostenibles al cuero sintético y a materiales derivados del petróleo.

Desarrollo de proyectos a medida, creando materiales o productos específicos junto a equipos de diseño e innovación.

Alianzas con agroindustrias para valorizar sus residuos y acompañarlas en la transición hacia modelos circulares.

¿Cómo se proyectan en el mediano plazo?

Estamos consolidando nuestra planta piloto para escalar producción y mejorar la calidad y trazabilidad de nuestros materiales. Nuestro objetivo es posicionar a Bioeleven como referente nacional en biomateriales regenerativos, ampliar la red de aliados estratégicos y llegar a nuevos mercados del diseño y la industria. Aspiramos a que nuestros biotextiles sean una alternativa real, accesible y producida en Argentina.

¿Cuál es el diferencial de Bioeleven?

Nuestro enfoque territorial y circular. Aprovechamos el 100% del residuo (bagazo de tomate, orujo de uva y chala de ajo), sin generar descartes secundarios y sin usar plásticos ni derivados del petróleo. Cada biomaterial conserva características naturales del recurso de origen —texturas, matices, aroma— que le dan identidad y narrativa propia. Además, combinamos diseño, ciencia y producción local para ofrecer materiales sostenibles con trazabilidad completa y fuerte vínculo con la región.

¿Qué desafíos enfrenta una startup sustentable al escalar producción en Argentina?

El principal desafío es acceder a tecnología y financiamiento para escalar procesos que aún no están industrializados en el país. A esto se suma la falta de proveedores especializados y la necesidad de sostener la calidad en contextos económicos cambiantes. Sin embargo, estos desafíos impulsan la creatividad: trabajar con recursos locales, desarrollar soluciones propias y construir alianzas estratégicas. Escalar en Argentina requiere resiliencia, inversión y una visión clara, pero abre la puerta a modelos productivos realmente innovadores.

Si empezaran a recorrer hoy el camino, ¿qué harían diferente?

Nos animaríamos a construir alianzas y visibilidad desde etapas más tempranas. Pero valoramos cada paso: el proceso de investigación, prueba y error, y el enorme aprendizaje que nos permitió consolidar Bioeleven y llegar al ecosistema de innovación desde una propuesta sólida.

WEB: www.bioeleven.com.ar

Instagram: @bioeleven.ar

LinkedIn: Bioeleven| biomaterialescirculares

Whatsapp: 2634694045

Fundadoras:

Analía Funes Peleitay: co-fundadora y ceo de Bioeleven. Lic. En diseño, especializada en textiles.

Gabriela Negri: co-fundadora y coo de bioeleven. Diseñadora industrial. Mgtr.en I+D.

por CONTENT NOTICIAS