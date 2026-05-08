Las mujeres no hablamos de dinero

Hablar de dinero todavía genera incomodidad en muchas mujeres. Durante años, las finanzas parecieron un territorio ajeno o reservado para especialistas. Pero cambiar nuestra relación con el dinero es una decisión clave para construir seguridad, autonomía y libertad. El dinero no debería representar únicamente supervivencia; también puede ser una herramienta para generar tranquilidad, impacto y capacidad de elección.

El primer paso es identificar en qué estado de salud financiera nos encontramos. Muchas personas permanecen en etapas de supervivencia o estabilidad, enfocadas en cubrir necesidades inmediatas y sostener el día a día. Sin embargo, el verdadero desafío es avanzar hacia niveles de mayor seguridad y libertad financiera, donde el patrimonio no solo se protege, sino que también crece y trasciende.

La libertad financiera no depende de una única fuente de ingresos. Requiere construir un esquema más estratégico que combine ingresos activos —como el trabajo profesional o las consultorías—, ingresos emprendedores e ingresos provenientes de inversiones. Como decía Warren Buffett: “Si no encuentras una manera de ganar dinero mientras duermes, trabajarás toda la vida”.

Invertir no exige ser experta en mercados financieros. Exige incorporar hábitos y criterios simples, pero sostenidos en el tiempo. Algunas reglas fundamentales pueden marcar la diferencia:

el tiempo vale más que el monto inicial;

a mayor retorno esperado, mayor riesgo;

diversificar reduce riesgos;

la disciplina suele generar mejores resultados que las decisiones impulsivas; y

siempre es importante analizar el rendimiento real considerando inflación, impuestos y comisiones.

Empezar a hablar de dinero también implica animarnos a tomar decisiones más conscientes y estratégicas sobre nuestro futuro. Porque la libertad financiera no se construye de un día para otro: se diseña. Y la inversión más importante seguirá siendo siempre una misma: invertir en una misma.

Soy Luciana Ercoli, especialista en estrategia, finanzas y gobernanza corporativa, y fundadora de Insight Strategy Finance, una firma enfocada en acompañar organizaciones y líderes en la construcción de valor sostenible a través de mejores decisiones. Desde Insight trabajamos integrando estrategia, información financiera y gobernanza para ayudar a empresas y personas a crecer con mayor claridad, estructura y visión de largo plazo.

Podes acceder a mi web: www.insight-consultora.com

Mail: [email protected]

IG: @luciana_ercoli

LinkedIn: Luciana Ercoli

Cel: 11 4438 3761

por CONTENT NOTICIAS