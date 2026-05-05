María Paula Arata: arte, moda y nuevos escenarios de proyección

María Paula Arata atraviesa una etapa de consolidación y expansión dentro de su recorrido artístico. Artista visual autodidacta y gestora creativa, desarrolla una obra ligada a la abstracción sensorial, donde las texturas, los tonos neutros y la exploración material construyen un lenguaje propio que busca generar experiencias emocionales y estéticas.

En los últimos años, su trabajo comenzó a proyectarse más allá del formato tradicional de la pintura, incorporando nuevas formas de circulación vinculadas al diseño, la decoración y la moda. A través de proyectos exclusivos y licencias de obra, sus creaciones dialogan actualmente con distintos soportes y espacios, manteniendo siempre la identidad artística original de cada pieza.

En este contexto, la artista fue invitada recientemente a participar de la gala por los 33 años de revista CARAS, uno de los encuentros sociales y culturales más destacados del año, realizado en el Palacio Reconquista y que reunió a importantes figuras, referentes creativos e invitados especiales en una celebración que también incluyó el lanzamiento de la nueva programación de CARAS TV.

La presencia de Arata en el evento representó un nuevo paso dentro de la proyección de su carrera, acercando su trabajo a nuevos ámbitos vinculados al arte, la imagen y las industrias creativas. Para la ocasión, la artista lució un vestido intervenido a partir de una de sus propias obras, integrando pintura y moda en una pieza única que reflejó el concepto que atraviesa gran parte de su producción actual: la posibilidad de que el arte habite distintos escenarios y formas de expresión.

Paralelamente, continúa desarrollando obras originales, proyectos de interiorismo y colaboraciones orientadas al diseño aplicado, además de avanzar en nuevas propuestas de licenciamiento artístico. Su producción mantiene como eje la búsqueda de una conexión sensible entre la obra, los espacios y las personas.

Con una identidad visual cada vez más consolidada y una mirada que combina arte contemporáneo, experiencia sensorial y expansión creativa, María Paula Arata continúa construyendo un recorrido en constante evolución.

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por CONTENTNOTICIAS