María de los Ángeles Muñoz, speaker en la 50 Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

La cita fue el pasado sábado 2 de mayo, en la Sala Horacio González de la Feria del Libro, donde los conferencistas compartieron sus vivencias con el deporte adaptado, frente a un público atento y comprometido.

Con la coordinación general de Ayelén Vegagil, la moderación de Maximiliano Nobili -Director de “Paradeportes” y un gran abanderado de la inclusión en el deporte- y la participación de María de los Ángeles Muñoz (@angyrun) y la patinadora artística y artista plástica con discapacidad visual Sol Campos (co-creadora del Método Canela de patinaje para personas ciegas), el Panel ahondó en las experiencias positivas de sus disertantes con diversas disciplinas deportivas adaptadas.María Sol Campos mostró su destreza y fascinación por el patinaje adaptado y María de los Ángeles Muñoz contó su experiencia con los deportes en las escuelas, su paso por el básquet y el tenis, hasta llegar a “enamorarse” del running.

Concluyeron convencidos: la vida es mejor en movimiento.

Podés conseguir “Que tu límite sea la finish line” de María de los Ángeles Muñoz, en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, hasta el 11 de mayo, en el Stand 417 de la Editorial Libella y en el Stand de Diversidad del Pabellón Ocre.

Fotos: @ferialibro_ba @angyrun

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