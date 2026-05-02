Wednesday 6 de May, 2026
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ESPACIO NO EDITORIAL | 02-05-2026 12:33

María de los Ángeles Muñoz, speaker en la 50 Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

En el marco de las actividades organizadas por el Stand de Diversidad y Discapacidad de la Feria del Libro, María de los Ángeles Muñoz (“@angyrun”, comunicadora y deportista en silla de ruedas, autora de “Que tu límite sea la finish line”) participó -como Conferencista invitada-del Panel "Paradeporte: cuando la discapacidad desafía los estereotipos".

María de los Ángeles Muñoz, speaker en la 50 Feria Internacional del Libro de Buenos Aires | Foto:CONTENT NOTICIAS
María de los Ángeles Muñoz, speaker en la 50 Feria Internacional del Libro de Buenos Aires | Foto:CONTENT NOTICIAS

La cita fue el pasado sábado 2 de mayo, en la Sala Horacio González de la Feria del Libro, donde los conferencistas compartieron sus vivencias con el deporte adaptado, frente a un público atento y comprometido.

Con la coordinación general de Ayelén Vegagil, la moderación de Maximiliano Nobili -Director de “Paradeportes” y un gran abanderado de la inclusión en el deporte- y la participación de María de los Ángeles Muñoz (@angyrun) y la patinadora artística y artista plástica con discapacidad visual Sol Campos (co-creadora del Método Canela de patinaje para personas ciegas), el Panel ahondó en las experiencias positivas de sus disertantes con diversas disciplinas deportivas adaptadas.María Sol Campos mostró su destreza y fascinación por el patinaje adaptado y María de los Ángeles Muñoz contó su experiencia con los deportes en las escuelas, su paso por el básquet y el tenis, hasta llegar a “enamorarse” del running.

Concluyeron convencidos: la vida es mejor en movimiento.

Podés conseguir “Que tu límite sea la finish line” de María de los Ángeles Muñoz, en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, hasta el 11 de mayo, en el Stand 417 de la Editorial Libella y en el Stand de Diversidad del Pabellón Ocre.

Fotos: @ferialibro_ba @angyrun

por CONTENT NOTICIAS

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