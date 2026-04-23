“2026: invertir en Real Estate, la mejor opción”

La economía argentina atraviesa una transición hacia un nuevo régimen macroeconómico caracterizado por la estabilidad relativa del tipo de cambio nominal y una recomposición significativa de los precios relativos. En este contexto, el dólar ha mostrado un comportamiento más estable, mientras que variables como tarifas de servicios, energía y combustibles han experimentado ajustes sustanciales. Este fenómeno implica una redefinición del poder adquisitivo y del ingreso disponible, incluso en un escenario donde ciertos salarios reales evidencian mejoras.

Paralelamente, se observa una dinámica de crecimiento en sectores estratégicos como la minería, el complejo energético (oil & gas), el agro y determinados segmentos del sector servicios, incluyendo el sistema financiero y el mercado inmobiliario. Este último debe ser reinterpretado bajo una lógica estrictamente financiera: los bienes inmuebles dejan de ser únicamente un resguardo de valor para transformarse en instrumentos activos de generación de rentabilidad.

En este nuevo paradigma, la acumulación de liquidez en moneda dura —tradicional refugio del inversor argentino— pierde eficiencia como estrategia patrimonial. La estabilidad cambiaria reduce el incentivo al atesoramiento, mientras que la inflación en costos estructurales erosiona la capacidad de ahorro. A su vez, los activos de renta variable presentan elevados niveles de volatilidad, influenciados por factores geopolíticos globales, disrupciones tecnológicas como la inteligencia artificial y cambios estructurales en los modelos productivos y de consumo.

Frente a este escenario, el real estate se posiciona como un activo mixto que combina dos atributos fundamentales: reserva de valor (stock patrimonial) y generación de flujo de fondos (cash flow). Esta doble condición lo convierte en una herramienta clave para la construcción de riqueza sostenible.

Existen dos estrategias principales de inversión inmobiliaria que permiten capturar valor en el contexto actual. La primera es la adquisición de propiedades terminadas para su explotación en renta, ya sea mediante alquiler tradicional o temporario. Este enfoque prioriza la estabilidad y la previsibilidad, generando ingresos periódicos en moneda dura y contribuyendo a la cobertura frente a la inflación. Además, incorpora un componente de apreciación del capital en el mediano y largo plazo.

La segunda estrategia se centra en la inversión en desarrollos en etapa de pozo (pre-construcción), donde el inversor captura el diferencial entre el precio de entrada y el valor de mercado al momento de la finalización del proyecto. Este modelo permite obtener márgenes de rentabilidad que, en condiciones normales de mercado, oscilan entre el 15% y el 20% por ciclo de inversión.

Desde una perspectiva financiera, la rentabilidad total en real estate debe analizarse a partir de dos variables: el margen (spread entre precio de compra y precio de venta) y la rotación del capital (frecuencia con la que se ejecutan estas operaciones en un período determinado). La optimización de ambas variables es lo que permite escalar el rendimiento del portafolio inmobiliario.

En definitiva, el cambio de régimen económico impone una transformación en la conducta del inversor. Ya no alcanza con preservar capital: es necesario asignarlo eficientemente. En este sentido, el real estate emerge no solo como una alternativa, sino como un componente esencial en cualquier estrategia patrimonial. La clave radica en migrar de un modelo centrado en el consumo hacia uno orientado a la inversión, donde cada unidad monetaria disponible se convierta en un activo productivo capaz de generar valor en el tiempo.

Germán Pacchioni

REAL ESTATE & ECONOMICS

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por CONTENTNOTICIAS