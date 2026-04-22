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ESPACIO NO EDITORIAL | 22-04-2026 10:37

Planificar la sucesión en la empresa familiar es un lujo en vida

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Planificar la sucesión en la empresa familiar es un lujo en vida | Foto:CONTENTNOTICIAS
Planificar la sucesión en la empresa familiar es un lujo en vida | Foto:CONTENTNOTICIAS

En muchas empresas familiares, la sucesión es un tema que se posterga sistemáticamente. No porque no sea importante, sino porque suele vivirse como una carga: conversaciones incómodas, decisiones difíciles, miedos a generar conflictos o a perder control. Sin embargo, cuando se la mira en perspectiva, la planificación sucesoria deja de ser un problema pendiente y se convierte en uno de los mayores beneficios que un fundador puede darse —y darles— a sus hijos.

Hoy, los escenarios cambiaron. Los fundadores viven más, trabajan más años y conviven en la empresa con dos generaciones activas. La sucesión ya no es un evento puntual asociado al retiro, sino un proceso largo que atraviesa salud, energía, vínculos familiares, propiedad y gobernanza. Cuando este proceso no se planifica, lo que aparece es incertidumbre: decisiones postergadas, roles difusos, conflictos silenciosos y un desgaste innecesario para todos.

Desde la mirada del fundador, planificar la sucesión tiene un impacto directo en la calidad de vida. Ordenar la gobernanza —quién gestiona, quién decide y quién controla— permite correrse de la operación diaria y concentrarse en los temas donde realmente se aporta mayor valor. No se trata de dejar la empresa, sino de estar mejor dentro de ella: con menos urgencias, menos tensiones y más visión estratégica. Muchos fundadores descubren que, después de planificar, duermen mejor, delegan con más confianza y recuperan energía.

Para los hijos que trabajan en la empresa, la planificación es una forma de cuidado. Les da previsibilidad, reglas claras y un marco para prepararse. Saber qué se espera de ellos, cómo se evalúa su desempeño y qué caminos de crecimiento existen reduce frustraciones y discusiones futuras. Para los hijos que no están en la gestión, la planificación también es clave: les brinda tranquilidad. Evita suposiciones, comparaciones injustas y la sensación de quedar afuera cuando llegue el momento de definir la herencia.

Además, planificar la sucesión obliga a diferenciar dos planos que suelen confundirse: gestión y propiedad. Definir políticas claras de remuneración para quienes trabajan en la empresa y reglas transparentes de distribución de dividendos para los dueños reduce tensiones y protege tanto a la empresa como a la familia. La empresa gana previsión y continuidad; la familia, orden y paz.

Lejos de ser una carga, la planificación sucesoria es un lujo. Un lujo porque permite decidir con tiempo, salud y vínculos disponibles. Un lujo porque cuida lo construido y, sobre todo, a quienes vienen después.

Romina Paula Bentolila- abogada- coach- consultora certificada de empresas familiares

Instagram bentolilaromina

Cel 114410036

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