Planificar la sucesión en la empresa familiar es un lujo en vida

En muchas empresas familiares, la sucesión es un tema que se posterga sistemáticamente. No porque no sea importante, sino porque suele vivirse como una carga: conversaciones incómodas, decisiones difíciles, miedos a generar conflictos o a perder control. Sin embargo, cuando se la mira en perspectiva, la planificación sucesoria deja de ser un problema pendiente y se convierte en uno de los mayores beneficios que un fundador puede darse —y darles— a sus hijos.

Hoy, los escenarios cambiaron. Los fundadores viven más, trabajan más años y conviven en la empresa con dos generaciones activas. La sucesión ya no es un evento puntual asociado al retiro, sino un proceso largo que atraviesa salud, energía, vínculos familiares, propiedad y gobernanza. Cuando este proceso no se planifica, lo que aparece es incertidumbre: decisiones postergadas, roles difusos, conflictos silenciosos y un desgaste innecesario para todos.

Desde la mirada del fundador, planificar la sucesión tiene un impacto directo en la calidad de vida. Ordenar la gobernanza —quién gestiona, quién decide y quién controla— permite correrse de la operación diaria y concentrarse en los temas donde realmente se aporta mayor valor. No se trata de dejar la empresa, sino de estar mejor dentro de ella: con menos urgencias, menos tensiones y más visión estratégica. Muchos fundadores descubren que, después de planificar, duermen mejor, delegan con más confianza y recuperan energía.

Para los hijos que trabajan en la empresa, la planificación es una forma de cuidado. Les da previsibilidad, reglas claras y un marco para prepararse. Saber qué se espera de ellos, cómo se evalúa su desempeño y qué caminos de crecimiento existen reduce frustraciones y discusiones futuras. Para los hijos que no están en la gestión, la planificación también es clave: les brinda tranquilidad. Evita suposiciones, comparaciones injustas y la sensación de quedar afuera cuando llegue el momento de definir la herencia.

Además, planificar la sucesión obliga a diferenciar dos planos que suelen confundirse: gestión y propiedad. Definir políticas claras de remuneración para quienes trabajan en la empresa y reglas transparentes de distribución de dividendos para los dueños reduce tensiones y protege tanto a la empresa como a la familia. La empresa gana previsión y continuidad; la familia, orden y paz.

Lejos de ser una carga, la planificación sucesoria es un lujo. Un lujo porque permite decidir con tiempo, salud y vínculos disponibles. Un lujo porque cuida lo construido y, sobre todo, a quienes vienen después.

Romina Paula Bentolila- abogada- coach- consultora certificada de empresas familiares

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por CONTENTNOTICIAS