Impulsa Bienestar

Paula Lammertyn, ¿cómo fueron los inicios en tu profesión?

Mis comienzos fueron como contadora y durante 23 años me desarrollé en el mundo corporativo, en entornos estructurados y orientados a resultados. Ese recorrido me dio disciplina, mirada estratégica y una comprensión profunda de cómo funcionan las organizaciones.

Con el tiempo, comencé a interesarme por el bienestar dentro de las empresas. Era evidente que no alcanzaba solo con resultados: hacían falta personas más motivadas y emocionalmente sostenidas.

Empecé a preguntarme qué hacía que alguien realmente quisiera lograr algo, qué pasaba en las conversaciones, en las emociones y en los vínculos.

Ahí fue cuando algo cambió.

Comencé a formarme en coaching, desarrollo emocional y comunicación. Sin darme cuenta, fui construyendo un puente entre el mundo organizacional y el humano. Hoy ese puente es mi lugar.

¿Cuáles son los servicios que brindas como profesional?

Acompaño a personas, equipos y organizaciones en procesos de desarrollo y transformación y de búsqueda de su sentido personal.

Trabajo con programas de liderazgo enfocados en habilidades emocionales y conversacionales, capacitaciones para equipos comerciales, procesos de coaching y diseño de sistemas de feedback que ayuden a construir culturas más sanas y conscientes.

Más allá de los servicios, genero espacios donde puedan pasar cosas importantes: conversaciones que no estaban ocurriendo, miradas nuevas y decisiones más alineadas.

Trabajo con personas y empresas acompañando procesos reales, de esos que se sienten y se aplican en el día a día.

¿Cómo te proyectas de cara al futuro?

Me proyecto consolidando mi consultora con identidad propia, donde el desarrollo del negocio y el desarrollo humano estén profundamente integrados. Quiero seguir expandiendo programas de liderazgo y generar espacios que inviten a una transformación más consciente y auténtica.

Cada vez toma más lugar en mi vida el arte y la escritura, como parte de cómo veo el mundo y acompaño procesos. En esa línea escribí mi libro No te distraigas, anímate a ser vos, durante la pandemia, un momento que me invitó a profundizar en el autoliderazgo.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

Mi forma de trabajar parte de una mirada integral: lo emocional, lo conversacional y lo estratégico conviven todo el tiempo.

Me interesa que cada aprendizaje impacte en la forma de ser, hacer, decidir y vincularse. Trabajo desde una escucha profunda, respetando la singularidad de cada persona y equipo.

Si volvieras a empezar, ¿qué harías diferente?

Confiaría antes en mi intuición inicial y en el valor de construir un camino propio. Siempre me interesó el concepto de “Clínica empresaria”.

Porque, en definitiva, todo lo que hago busca impulsar bienestar: en las personas, en los equipos y en la forma en que habitamos la vida laboral y personal.

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por CONTENTNOTICIAS