Arquitecta del bienestar: El arte de habitar con conciencia

Daniela Torres Rojas, ¿cómo fueron los inicios en su profesión?

Mis comienzos fueron hace 15 años atrás dentro de la arquitectura tradicional, trabajando en obra privada y gestión pública. Con el tiempo empecé a percibir algo que muchas veces no se nombra: cómo los espacios influyen en nuestro bienestar, nuestras emociones y nuestra forma de vivir. Esa búsqueda me llevó a replantear mi camino profesional y a especializarme en neuroarquitectura y coaching, integrando una mirada más consciente y humana del habitar.

¿Cuáles son los servicios que brindas como profesional?

Desarrollo tres servicios principales: asesorías personalizadas, donde acompaño a las personas a comprender y transformar sus espacios; talleres, en los que comparto herramientas para habitar con mayor conciencia; y diseño de proyectos de arquitectura con identidad, creados desde la escucha profunda. Todo se articula a través de mi método, “El recorrido del habitar”.

¿Cómo te proyectas de cara al futuro?

Busco consolidar mi marca como arquitecta del bienestar, ampliando el alcance de mis servicios y acercando esta mirada a más personas. Me interesa acompañar procesos de cambio tanto en viviendas como en espacios de trabajo, y expandir esta perspectiva a nivel organizacional.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

Mi enfoque integra arquitectura, neuroarquitectura y coaching. No trabajo solo sobre el espacio físico, sino también sobre lo que ese espacio representa para quien lo habita. Cada proyecto es un proceso de transformación, donde diseño y bienestar van de la mano.

Mi enfoque Integro arquitectura y neuroarquitectura con herramientas de acompañamiento como el Coaching, que hoy estoy profundizando en mi formación.

Trabajo entendiendo que cada espacio tiene una historia y un sentido para quien lo habita. Por eso, cada proyecto se transforma en un proceso donde la persona también se escucha, se reconoce y puede alinear su entorno con lo que necesita.

Si comenzaras de nuevo, ¿qué harías diferente?

Confiaría antes en mi intuición y en mi forma de ver la arquitectura. Durante mucho tiempo intenté responder a lo que el mercado esperaba; hoy elijo construir desde mi identidad, y eso genera proyectos más coherentes y significativos.



Creo que los espacios no solo se diseñan: se sienten, se interpretan y se habitan. Cuando hay coherencia entre la persona y su entorno, aparece algo más profundo: bienestar.

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por CONTENTNOTICIAS