Hoy más que nunca debemos ser conscientes de los riesgos que conlleva descargar cualquier app en nuestro teléfono. Ese pequeño dispositivo es el lugar donde gestionamos nuestra vida personal y laboral y un acceso indebido a él nos pone en una situación muy vulnerable. Si aún no estás enterado de los peligros invisibles de las aplicaciones que instalamos en el celular, descubrilo con estos consejos para evitar peligros.

Aunque tengas conocimientos básicos de ciberseguridad, sepas qué es una VPN e incluso utilices verificación de dos pasos en todas tus aplicaciones, no estás exento de un ataque malicioso o una filtración de datos a través de una app.

Los peligros invisibles de las aplicaciones que instalamos en el celular

Los permisos que otorgas a las apps

Seguramente habrás notado que al instalar una aplicación nueva, esta pide permisos para operar, entre ellos:

Acceso a tu galería o almacenamiento interno.

Acceso a tu cámara de fotos y videos.

Acceso al micrófono.

Tu cuenta de correo y datos personales.

Esto significa que cualquiera que dirija esta app tiene acceso a tu contenido, datos personales e incluso tus llamadas y audios. Esto no significa que todas las apps fueron creadas para esto, pero sí es posible que tus datos queden expuestos luego de que se otorguen permisos.

Publicidad excesiva

Además de ser molesto, el exceso de anuncios en una app es una red flag que no debes ignorar. Las aplicaciones que aceptan una cantidad absurda de anuncios no suelen discriminar en la calidad de ellos, por tanto son una ventana fácil para anuncios maliciosos. Apuestas, sitios para adultos o apps para ganar dinero fácil, son los ideales para poner malware y que se instalen en tu móvil sin que te des cuenta.

Baja seguridad y actualizaciones

No solo las aplicaciones nuevas que instales representan un peligro, con esas estamos alertas pero ¿qué hay de las antiguas? Hay aplicaciones que tenemos por meses sin usar, con todos los permisos activos y no las abrimos, errores que todos cometemos. Esas aplicaciones que dejamos en desuso, sin actualizaciones, pierden niveles de seguridad y se convierten en enemigos invisibles. A través de ellas fácilmente puedes caer en manos de cibercriminales y obtener cualquier información que requieran. Así que como consejo, desinstala toda app que no uses y mantén actualizadas las que sí usas para garantizar tu seguridad.

Apps que almacenan datos bancarios

Muchísimas apps de compras almacenan datos bancarios y personales sin que esto represente un problema, por ejemplo Amazon, Shein, Sephora, Zara, etc, porque cuentan con altos estándares de seguridad. Pero muchas apps de negocios más pequeños, con menos recursos de seguridad, no son sitios ideales para dejar tu información.

Sin ánimos de desprestigiar negocios pequeños, muchos de ellos no siguen protocolos de protección de datos y no son completamente seguros. Así que como consejo, si vas a usar este tipo de sitios, en vez de ingresar tus datos bancarios directamente, asocia pasarelas de pago como Paypal, para mantener seguros tu dinero.

Apps de tiendas no oficiales

No hace falta decir que si instalas apps fuera de tu tienda oficial (Google Play o Apple Store), te expones a múltiples riesgos. La razón principal es que las tiendas oficiales cuentan con verificaciones de seguridad y requerimientos que toda app debe cumplir para ingresar.

En los paquetes de apps o APKs estos requerimientos pueden cumplirse o no, porque no hay nadie que las regule. Por lo general, los sistemas operativos alertan al usuario cuando se instala, de que la app representa un riesgo para el dispositivo.

Nunca ignores estos avisos ya que los resultados suelen verse a largo plazo, en fallas de sistema operativo por sistemas que van degradando la unidad hasta el punto de que comienza a dar serias fallas de funcionamiento.

Extremar cada vez más las medidas de ciberseguridad tanto en tus dispositivos personales como corporativos es la mejor decisión que puedes tomar. Los peligros invisibles de las aplicaciones que instalamos en el celular están latentes y los métodos de los ciberdelincuentes son cada vez más sofisticados. Nunca bajes la guardia, evita ser víctima de esta modalidad tan conocida.