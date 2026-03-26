Paloma llega y Mundo Azul vuelve: el doble lanzamiento de Grupo Annunate

Grupo Annunate presenta dos novedades de su catálogo: Paloma & Asociados y la Fiesta de la Sandía y el lanzamiento de una nueva edición de Mundo Azul. Se trata de dos títulos muy diferentes entre sí, pero alineados en una misma visión editorial: la de apostar por obras con identidad, sensibilidad y una voz capaz de generar conexión real con los lectores. Ambas propuestas, editadas por Nadia Borda Olivera, reflejan el compromiso con la diversidad de miradas, la calidad literaria y la construcción de un catálogo capaz de dialogar con públicos distintos sin perder coherencia ni personalidad.

Por un lado, Paloma & Asociados y la Fiesta de la Sandía abre una propuesta narrativa fresca, entrañable y original. Del autor Carlos Borda y diseño de la joven ilustradora Paula Tevsic, la novela se sitúa en Lanusita y sigue a Paloma, una joven que pasa el verano al frente del almacén familiar mientras intenta descubrir su vocación en la vida.

Entre recetas, vecinos, observaciones del barrio y un misterio, Paloma encuentra en Eva y Ezra una alianza inesperada que transforma la rutina en aventura. El libro combina humor, coming of age, calidez barrial y una trama que convierte lo cotidiano en una experiencia llena de humanidad.

Por otro lado, Grupo Annunate impulsa el lanzamiento de una nueva edición de Mundo Azul, de Hernán Landaveri, una obra que se integra al catálogo como una propuesta de gran sensibilidad poética y reflexiva. Esta nueva edición cuenta con diseños de Alex Castillo y representa una oportunidad para renovar la llegada de un libro que invita a detenerse, mirar hacia adentro y reconectar con una dimensión más profunda de la experiencia humana. Desde su título hasta su concepción, Mundo Azul dialoga con temas como la introspección, la contemplación y la búsqueda de sentido, consolidándose como una obra de especial valor dentro del recorrido del autor.

Con estas novedades, Grupo Annunate amplía su catálogo con propuestas para públicos diversos. Paloma & Asociados y la Fiesta de la Sandía es una novela juvenil sobre vocación, amistad, crecimiento y misterio barrial. Mundo Azul, ofrece una narrativa poética y filosófica sobre la evolución interior, los misterios del alma y la transformación personal. Desde la editorial se esperan que sean disfrutados en toda su profundidad.

Disponible en: https://grupoannunate.com/shop

IG: https://www.instagram.com/editorial.annunate

por CONTENT NOTICIAS