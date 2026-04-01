Coach Carolina Peyrot: números claros para decisiones inteligentes

Carolina Peyrot, ¿cómo fueron tus inicios en tu profesión?

Comencé hace más de 15 años, en una empresa marplatense, hice una pasantía mientras cursaba los últimos años de la carrera de Contador Público, pasantía que luego se convirtió en trabajo permanente y así fui escalando. En mi caso encontré una muy buena jefa, que luego se convertiría en una mentora. Mi curiosidad hizo que vaya pasando por varios sectores de la administración y así fui creando mi destino. Esa naturaleza me dio las herramientas para desarrollarme y llegar a gerenciar años más tarde un equipo de administración, fueron años terribles, pero viéndolo en perspectiva, la manera de saber hacer bien las cosas es que previamente las hiciste mal (al menos eso creo yo) porque aprendí a manejar las emociones, más que manejar, a conocerlas. Fueron años de mucho crecimiento profesional y personal, a la vez que dirigía un equipo formaba una familia y esa familia me hizo replantearme muchas cosas, fue gracias a ellos que hoy estoy donde estoy, pase de estar 10 horas fuera de casa a trabajar home office por menos de la mitad del tiempo y ver a mis hijos crecer, cosa que no cambiaría por nada.

¿Cuáles son los servicios que brindas al público?

Ayudo a dueños de empresas a tener visibilidad de los números de su negocio, muchas pymes carecen de indicadores básicos, desconocen su ganancia mensual o el % de rentabilidad. Mi experiencia me llevó a tener las herramientas necesarias para obtener de manera fácil y entendible esa información que permite tomar mejores decisiones, liberar tiempo, estrés y así pasar momentos en familia o disfrutar de lo que les gusta, ¡como yo!

¿Cómo te proyectas de cara al futuro?

Proyecto un gran crecimiento, lo tengo en mi planificación anual, porque sí, soy muy metódica y amante de los hábitos, tengo hábitos para todo y esa es mi clave para crecer.

¿Cuáles son tus diferenciales en el rubro?

Soy predispuesta, responsable, eficiente, clara y te simplifico el trabajo.

Disfruto mucho de lo que hago y esa felicidad se transmite.

Si comenzaras de nuevo, ¿qué harías diferente?

¡Sin arrepentimientos! pero le pondría menos carga emocional a la vida, disfrutaría aún más cada momento, me enfocaría en la abundancia (y no hablo de lo económico), la gratitud, a cuidar mis relaciones y enfocar mi energía en lo que disfruto.

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por CONTENTNOTICIAS