El arte de hacerse entender y de ayudar a través de la palabra

¿Como fueron tus inicios en la profesión?

Me recibí de Lic. en Psicología en la Universidad de Buenos Aires, en el año 1995.

Mientras cursaba la carrera, concurrí a seminarios, congresos y grupos de estudio y, una vez recibida, durante 4 años, completé mi formación en el Hospital Interzonal General de Agudos Pedro Fiorito. Un lugar al que estaré eternamente agradecida por las enseñanzas recibidas.

¿Y después comenzaste con tus pacientes?

Durante muchos años atendí en consultorio privado y en Instituciones, adquiriendo una vasta experiencia en el tratamiento psicológico de pacientes adolescentes y adultos.

Mediante los testimonios relacionados a su sexualidad comprendí que, en muchos de los episodios vividos, carecían de información relevante y necesaria para transitarlos; lo cual, muchas veces, desencadenaba experiencias sexuales traumáticas. Esto impulso mi deseo a formarme como Sexóloga Clínica.

Entonces, ¿cómo completaste esa formación y cómo podés ayudar a tus pacientes?

Hice la Diplomatura en Sexología Clínica de la U.B.A y estoy capacitada para atender pacientes con diferentes disfunciones sexuales. Las mismas pueden ser: falta de deseo, vaginismo, dificultades en la erección, problemas de la eyaculación, dolores, anorgasmia, fobias, etc.

Además, como resultado de preguntarme: ¿Cómo las personas van a saber cuándo estamos frente a una disfunción sexual si a veces desconocen cómo acontece un acto sexual?, comencé a dar charlas psicoeducativas de sexualidad.

¿Cómo te proyectás en el mediano plazo?

Atendiendo en consultorio privado a pacientes con disfunciones sexuales.

También dando charlas psicoeducativas a pacientes adultos y me gustaría mucho trabajar desde la E.S.I, en Escuelas Secundarias. A través del trabajo ininterrumpido con adolescentes en mi consultorio y 5 años siendo profesional de planta en el C.P.A (Centro para las adicciones), he adquirido mucha experiencia en el trabajo con adolescentes. Mis hijos fueron y son mis mayores maestros, ellos me enseñaron el leguaje adolescente, sus conductas, lo que a veces nos cuesta entender a raíz de la diferencia generacional.

¿Qué te diferencia?

Quizás este acercamiento que siempre tuve con los adolescentes.

A mí me gustó mucho la materia Ética en la facultad y cumplí sus conceptos al pie de la letra. Se trata, en el trabajo clínico, de escuchar siempre el padecimiento del paciente y a partir de allí comenzar el camino de otorgar herramientas para que él pueda aliviar su sufrimiento.

También, los que me han escuchado en charlas psicoeducativas, me han dicho que puedo bajar todos mis conocimientos a un lenguaje claro y preciso, para que todas las personas puedan entender.

Si comenzaras de nuevo, ¿qué harías diferente?

Estudiar sexología poco tiempo después de haberme recibido. Fue, tal como lo expresó mi profesora Lucía Baez Romano, a quien le agradezco mi formación; ella dijo: “se van a enamorar de la sexología”. Y así fue…

Lic. Bettina Uahb Elustondo | Sexóloga Clínica

Celular: 2317446205

Instagram: @bettinasexologa

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