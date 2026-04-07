Un nuevo año, nuevos desafíos y la misma pasión por el bienestar

Valeria, ¿cómo comenzó tu camino en esta actividad?
Desde mis inicios supe que mi vocación estaba ligada al bienestar y al acompañamiento de las personas. Siempre sentí que tenía una misión: ayudar a quienes buscan transformar su vida, ya sea desde el entrenamiento, la salud o la incorporación de hábitos más saludables. Con el tiempo, ese propósito creció hasta convertirse en un proyecto integral. Así nació Iron Gym Alto Rendimiento, donde hoy trabajo junto a un equipo profesional comprometido con el bienestar de cada persona que nos elige.
¿De qué manera ayudan a quienes buscan sentirse mejor integralmente?
En Iron Gym Alto Rendimiento brindamos servicios orientados al cuidado del cuerpo y la mente. Contamos con sala de musculación, clases de pilates, asesoramiento nutricional, estética integral y spa. Nuestra premisa es que quienes lleguen a nuestro espacio encuentren, en un mismo lugar, todas las herramientas necesarias para alcanzar un equilibrio físico y emocional.
¿Qué es lo que realmente los diferencia de otros espacios?
Sin duda, la atención personalizada. Entendemos que cada persona tiene objetivos, necesidades y procesos distintos; por eso nuestro enfoque es escuchar, acompañar y diseñar propuestas adaptadas a cada caso. Para mí es fundamental que quienes nos visitan en Iron Gym Alto Rendimiento se sientan contenidos durante todo su camino hacia el bienestar.
¿Qué proyectos asoman para este 2026?
Este año llega cargado de energía, crecimiento e innovación. Estamos trabajando en nuevas propuestas que muy pronto vamos a compartir a través de nuestras redes sociales. Es un año de grandes desafíos y, como suelo decir siempre: "sin miedo al éxito".
Al mirar atrás, ¿estás a gusto con el camino recorrido?
Si tuviera que empezar de nuevo, elegiría el mismo camino. Cada experiencia y cada aprendizaje han sido fundamentales para llegar a donde estoy hoy. Haber logrado construir un espacio como Iron Gym Alto Rendimiento, donde distintas disciplinas se integran para potenciar la vida de las personas, es, sin dudas, uno de mis mayores orgullos.
Referente: Valeria Oviedo
Teléfono / WhatsApp: +54 11 6225-0788
Instagram: @m.valeriaoviedo
Carla Romero
Publicista & Creadora de Contenidos
por CONTENT NOTICIAS
