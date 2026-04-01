Fernando Spatula: el consultor que une finanzas, gestión y liderazgo para transformar pymes

Fernando Spatula, ¿cómo fueron los inicios en tu profesión?

Mis comienzos fueron dentro de estudios contables y empresas, allí aprendí a entender los negocios desde los números. Con el tiempo fundé mi propio estudio y comencé a liderar equipos. Sin embargo, veía un problema que se repetía bastante seguido, empresas con potencial, pero desordenadas, sin planificación y con dueños que terminaban siendo el cuello de botella de su propio negocio.

¿Cuáles son los servicios que brindan al público?

En F&S Consultoría y Coaching trabajamos combinando contabilidad, impuestos y desarrollo empresarial. Nuestros servicios se enfocan en tres ejes: organización financiera y estratégica, profesionalización de la gestión (reuniones, indicadores, toma de decisiones) y desarrollo del liderazgo del empresario y su equipo. El objetivo es ordenar el negocio y hacerlo crecer con estructura y planificación.

¿Cómo se proyectan de cara al futuro?

Buscamos consolidar este modelo de trabajo y expandirlo a nivel digital, acompañando a pymes que enfrentan desafíos similares, como crecimiento sin estructura, falta de claridad en la gestión y una fuerte dependencia del dueño en la operatoria diaria.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

Haber transitado los dos mundos, tanto el técnico como el humano. No trabajamos solo desde los números ni solo desde la teoría, sino desde la experiencia concreta con empresas. Entendiendo tanto la información contable, impositiva y financiera como las dificultades reales de gestión, liderazgo y toma de decisiones que enfrentan los empresarios.

Si comenzaras de nuevo, ¿qué harías diferente?

Buscaría antes un enfoque integral. Durante mucho tiempo creí que con buenos números alcanzaba, hasta que comprendí que, sin gestión, sin equipo y sin liderazgo, ningún negocio crece de manera sostenible. Porque las empresas no crecen solo por lo que hacen, sino por cómo piensan, cómo deciden y cómo se organizan.

¿Qué errores visualizas con mayor frecuencia en los empresarios PyME?

Vivir en lo operativo y no tener tiempo para pensar estratégicamente. Formar equipos en función de lo que pueden y no de lo que necesitan. Tomar decisiones sin herramientas de gestión, dar órdenes en lugar de liderar y no contar con planificación. Todo eso termina generando un problema central donde el empresario se convierte en el límite del crecimiento de su propio negocio.

¿Qué cambio tiene que hacer un empresario para que su empresa logre un crecimiento sólido?

El primer paso es sincerarse con uno mismo. Definir una visión clara y empezar a trabajar en su propio desarrollo como líder. El cambio no empieza en la empresa, empieza en quien la dirige. Cuando el empresario mejora su planificación, su comunicación y se anima a cuestionar sus propias creencias, el impacto se traslada al equipo y a toda la organización.

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por CONTENTNOTICIAS