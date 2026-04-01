Marisa Ayala: Liderando el camino de la prosperidad compartida

Marisa, ¿cómo fueron los inicios en su profesión?

Cuento con una trayectoria de más de 30 años en diversos rubros. Soy Licenciada en Administración de Empresas (UNR) y me formé en multinacionales antes de crear mi propia empresa familiar, que lideré por 21 años. Mi camino no fue lineal; soy una persona resiliente que ha sabido reinventarse desde cero, transformando situaciones difíciles en nuevas realidades. Hoy, como experta en franquicias, combino ese respaldo académico con la experiencia real de ser inversora activa.

¿Cuáles son los servicios que brindas como profesional?

Acompaño a emprendedores y empresarios en su transición al sistema de franquicias mediante un método probado. Mi trabajo no es solo cerrar contratos, sino asegurar el éxito de la implementación; por eso, no "suelto la mano" del cliente tras la firma. Asesoro en la evaluación y elección del negocio correcto y, paralelamente, ayudo a dueños de marcas a desarrollar, optimizar y comercializar sus modelos de expansión.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

Mi diferencial es el involucramiento total y la coherencia: yo invierto en lo que vendo. Hablo desde la verdad técnica y la transparencia, alejándome del discurso del "dinero fácil". Además, cuento con una red estratégica de relaciones en Argentina y Latinoamérica que pongo al servicio de mis clientes para generar relaciones a largo plazo.

¿Cómo te proyectas de cara al futuro?

Me proyecto consolidando mi propósito de construir Prosperidad Compartida. Busco seguir expandiendo marcas respetadas y ser la socia estratégica ideal para quienes desean un crecimiento profesional sólido. Personalmente, continúo en evolución constante, certificándome como Coach Ontológico para sumar herramientas a mi liderazgo.

Si comenzaras de nuevo, ¿qué harías diferente?

Más que cambiar el pasado, hoy vivo bajo la premisa de avanzar sin excusas. Si algo aprendí, es que los negocios son un juego de relaciones y que la clave es elegir, hacerse cargo y persistir por el tiempo que haga falta hasta lograr el objetivo.

Datos de contacto:

Mail: [email protected]

Celular: 341-6912137

Instagram: marisaayaladura

LinkedIn: marisaayaladura

Tik Tok: @lareinadelasfranquicias

por CONTENTNOTICIAS