Diego Porto: Gestión de transiciones de carrera

Diego Porto, ¿cómo fueron los inicios en tu profesión?

Comencé trabajando en una consultora internacional, en el área de selección, mientras cursaba la carrera de Recursos Humanos en UADE. Tenía 20 años en ese momento. A partir de ahí, sumé más de 15 años de experiencia en HR (en distintas áreas y en dos grandes organizaciones), diversas certificaciones y actualmente me encuentro cursando la carrera de Psicología.

¿Cuáles son los servicios que brindas como profesional?

Actualmente trabajo de forma independiente, ofreciendo servicios de reclutamiento y outplacement a empresas, así como coaching de carrera a individuos. En lo que respecta al outplacement, acompaño a empresas en procesos de desvinculación, brindando soporte a colaboradores para transitar esa etapa y facilitar su reinserción en el mercado laboral. Por otro lado, en el trabajo con individuos, acompaño a personas que buscan reinsertarse, generar un cambio, alcanzar objetivos concretos o que se sienten insatisfechas con su carrera, pero no tienen claridad sobre qué pasos seguir.

¿Cómo te proyectas de cara al futuro?

Es difícil proyectarlo con total certeza. No sé si seguiré trabajando de manera independiente o si combinaré esto con un rol en HR dentro de una organización. Lo que sí tengo claro es que quiero consolidarme como un profesional especializado en transiciones de carrera. En Argentina, muchas personas tienen como objetivo conseguir trabajo, algo que a veces puede parecer “normal” para quien lo tiene. Pero ver la satisfacción de alguien que lo logra es profundamente gratificante.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

Me destaco por la combinación entre experiencia práctica y formación académica. Desde la experiencia, mi recorrido como reclutador me permite entender en profundidad cómo funciona el mercado laboral, lo que me da herramientas concretas para acompañar a quienes están en búsqueda de nuevas oportunidades. Desde la formación, ser coach ontológico y estar estudiando Psicología me permite comprender mejor a la persona que tengo enfrente, no solo desde lo profesional, sino también desde los procesos internos que puede estar atravesando, muchas veces asociados a frustración o incertidumbre. Además, mi formación como consultor en outplacement, realizada con una agencia española, me brindó conocimientos de procesos de primer nivel y la posibilidad de formarme con profesionales destacados de Europa.

Si comenzaras de nuevo, ¿qué harías diferente?

Soy una persona muy reflexiva y muchas veces me lo pregunto, pero no llego a una respuesta contundente. Tal vez intentaría conectar antes con una visión de largo plazo, para orientar mejor mis decisiones desde más joven. Aun así, entiendo que cada experiencia fue parte del camino que me trajo hasta acá, por lo que probablemente no cambiaría nada.

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por CONTENTNOTICIAS