Contar tu historia se convierte en un acto de autoconocimiento

Cuando pensamos en marca personal automáticamente pensamos en que es un asunto de marketing o un tema de “influencers” La realidad es que cuando uno empieza a trabajar su marca personal, cree que se trata de mostrarse...Pero lo primero que aparece es el espejo.

¿Quién soy cuando no estoy “en modo trabajo”?

¿En qué creo?

¿Y qué de todo eso quiero poner en palabras?

El proceso es incómodo. A veces toca revisar viejas decisiones, reconocer heridas laborales, aceptar que creciste o que no llegaste adonde querias... Pero ahí aparece la magia: cuando dejás de buscar “qué decir” y empezás a entender “qué te importa”.

La visibilidad deja de ser el objetivo y se vuelve consecuencia. En mi trabajo con otros profesionales, líderes, emprendedores, madres que vuelven al ruedo, suelo ver más o menos lo mismo: todos llegan buscando posicionarse y terminan reconectando con su propósito.

La marca personal, cuando se trabaja bien, te ordena la cabeza. Te obliga a ponerle nombre a tus valores, a tus no negociables, a tus propios límites. Y cuando los ves por escrito, algo se acomoda adentro tuyo: entendés por qué ciertos proyectos te entusiasman y otros no.

Encontrás tu narrativa.

Trabajar tu marca personal es una forma muy poderosa de autoconocimiento donde aprendes:

1. Que tu historia no te define, pero te explica. Mirar hacia atrás con curiosidad, no con juicio, te da claves sobre cómo querés avanzar. En cada etapa hay una versión tuya que merece ser escuchada, aunque cueste.

2. No hay estrategia sin identidad. Podés tener el mejor plan de comunicación, pero si no sabés quién sos, se nota. Las ideas no fluyen.

3. La coherencia se siente. No es un atributo de un texto, es un estado interno. Cuando tus decisiones laborales, personales y emocionales se alinean, el mensaje se vuelve memorable.

Trabajar tu marca personal te invita a trazar un mapa (conectando el pasado con el presente). Cada punto (en mi caso, la maternidad, emprender, las pausas inclusive los fracasos) tiene sentido en conjunto.

Nada sobra. Nada está de más.

Construir una marca personal es, para mí, una manera de volver a casa, una forma de descubrir que tu historia personal y tu historia profesional no compiten: se complementan de una manera espectacular y ahí aparecen los “Ahamoment” y muchas cosas cobran sentido.

Y si algo aprendí en este camino es que la marca no se construye para ser visible ante el mundo, sino para reconocerte vos en el reflejo.

Ahí empieza todo.

Rosario Ahumada

Lic en Ciencias Politicas - Estratega en marca personal y partnerships. Combina más de 12 años impulsando negocios y comunidades con una mirada humana y práctica sobre liderazgo, redes y visibilidad profesional.

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