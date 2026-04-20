Maximiliano Ferrero: “Pienso como ingeniero, escucho como coach y decido como consultor”

Maximiliano, ¿cómo comenzaste con tu actual actividad?

Tengo formación de ingeniero electrónico por la UBA y más de quince años trabajando en tecnología.

En ese camino me desarrollé como coach de negocios, una combinación que no fue planificada. Surgió de descubrir que las empresas exitosas no eran las más tecnológicas, sino las que tenían un dueño que sabía liderar personas, no solo gestionar herramientas.

Eso me llevó a fundar Lidera con IA, donde asesoro a dueños de negocios antes de que inviertan en tecnología. En mi trabajo: pienso como ingeniero, escucho como coach y decido como consultor.

¿Cuáles son los servicios que brindás a través de Lidera con IA?

Mi trabajo arranca con lo que llamo "Sesión Cero": antes de que un empresario invierta en inteligencia artificial o en cualquier tecnología, evaluamos juntos si su negocio tiene el liderazgo y la estructura para aprovecharla. A partir de ahí hago consultoría estratégica, donde analizo procesos, cuellos de botella reales y oportunidades que el dueño no ve porque está adentro del problema.

También dicto workshops para empresas y cámaras empresariales.

¿Cómo te proyectás en el mediano plazo?

Mi objetivo es convertirme en el referente número uno en liderazgo potenciado con inteligencia artificial para PyMEs en Latinoamérica.

Eso significa seguir trabajando con más empresarios, hacer crecer Lidera con IA como consultora y expandirme desde Argentina hacia distintos países de Latinoamérica a través de conferencias y capacitaciones. Mi apuesta es que la conversación sobre IA en PyMEs deje de girar en torno a herramientas y empiece a girar en torno a las personas que las van a usar.

¿Qué te diferencia?

La mayoría de los que hablan de IA para empresas arrancan por la herramienta. Yo arranco por el dueño. Porque si tu equipo depende de vos para cada decisión y si no tenés procesos claros, la inteligencia artificial te va a dar caos más rápido. Trabajo con un modelo propio — Liderazgo, Estructura, Tecnología — donde la tecnología llega al final; primero se resuelve lo humano.

Además, no tengo incentivo para vender tecnología: no implemento soluciones, no revendo software, no cobro comisión por herramientas. Mi trabajo es dar claridad a cada negocio.

Para finalizar: una reflexión sobre tu recorrido profesional

Si tuviera que comenzar nuevamente, dejaría de buscar la solución perfecta y empezaría a ejecutar antes. Durante años creí que necesitaba tener todo resuelto para dar el primer paso. Hoy mi regla es simple: hecho le gana a perfecto.

Lidera con IA | Maximiliano Ferrero

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