La abogada que defiende a su gente las 24 horas

Una vocación que nació de escuchar

No fue una revelación repentina ni una tradición familiar lo que llevó a María Belén Gómez hacia el derecho. Fue algo más profundo y más genuino: una inclinación natural hacia las personas, una capacidad innata para escuchar donde otros solo oyen, y una convicción temprana de que los problemas de los demás merecían atención real, no respuestas vacías.

"Siempre me gustó estar del lado de la gente. Tengo una escucha muy activa y desde chica buscaba soluciones a los problemas de los demás. El derecho fue la manera de convertir eso en una herramienta concreta de ayuda", recuerda quien hoy dirige uno de los estudios jurídicos más dinámicos de Concordia.

Esa escucha activa es el ADN del estudio. Cada consulta comienza con silencio, con tiempo, con la disposición genuina de entender no solo el problema legal, sino la vida que hay detrás de él.

"Defender a alguien siempre es un gran desafío. Lo hago poniéndome en los zapatos del otro, pero ejerciendo con objetividad. La gente necesita soluciones, no más conflictos."

Un estudio que nació con más voluntad que certezas

Arrancar sola, sin estructura ni red de contención económica, es uno de los desafíos más duros que enfrenta cualquier profesional. María Belén lo hizo. Con dedicación y esfuerzo como únicos capitales iniciales, fue construyendo día a día lo que hoy es MBG & Asociados. Pero hubo un momento bisagra, una comprensión que llegó con la experiencia y que lo cambió todo: entender que el trabajo en equipo no es una concesión a la debilidad, sino la decisión más inteligente que puede tomar un profesional que realmente quiere dar lo mejor a sus clientes.

"Al principio creía que podía con todo sola. Y podía, pero a un costo enorme. Cuando entendí que rodearse de buenos profesionales no es una señal de debilidad sino de madurez, el estudio dio un salto cualitativo que sola nunca hubiera logrado", reconoce con la honestidad de quien ya no necesita aparentar fortaleza porque la fortaleza real se construyó en equipo.

MBG & Asociados se instaló estratégicamente frente a los Tribunales de Concordia, en pleno centro neurálgico de la actividad judicial de Entre Ríos. Hoy, ese proyecto inicial se ha transformado en un equipo profesional que apuesta por la estrategia integral en equipo: distintas miradas sobre un mismo caso, formación continua, actualización permanente y una sola brújula que orienta cada decisión: el bienestar real del cliente.

Disponible cuando el sistema duerme

Una detención no avisa. Una crisis familiar no respeta fines de semana. Un conflicto urgente no espera el lunes a las nueve de la mañana. Por eso, MBG & Asociados opera con atención real las 24 horas, los 7 días de la semana. No es una promesa de folleto: es una práctica cotidiana que ha marcado la diferencia en situaciones donde cada hora cuenta.

En un ecosistema jurídico donde muchos estudios cierran a las ocho de la noche, esa disponibilidad es una declaración de principios. Significa que detrás del teléfono siempre hay alguien que entiende la urgencia, que no minimiza el miedo ajeno y que tiene la capacidad técnica para actuar de inmediato.

Ser mamá cambió su manera de defender

Hay un antes y un después en la historia de María Belén Gómez como profesional. Ese quiebre no lo produjo un caso difícil ni un fallo histórico: lo produjo la maternidad.

"Desde que soy mamá entiendo lo que es el tiempo valioso. Sé lo que significa necesitar una solución rápida y no poder esperar. Eso transformó mi forma de trabajar: ahora entiendo el miedo desde adentro, la urgencia desde adentro, la necesidad de contención desde adentro", confiesa con una honestidad que pocas veces se escucha en el mundo jurídico.

Esa transformación se traduce en algo muy concreto: en MBG & Asociados, la agilidad no es opcional. Los tiempos del cliente mandan. Las respuestas son rápidas, claras y sin vueltas. Porque cuando alguien llega con un problema legal, ya cargó demasiado tiempo con ese peso. No necesita más demoras: necesita un camino.

"Empecé sola, con más voluntad que certezas, pero con la idea firme de crear un espacio donde las personas se sientan escuchadas y verdaderamente defendidas."

De Concordia al resto de Entre Ríos: una presencia que crece

Lo que comenzó como un estudio local fue expandiéndose de manera orgánica, impulsado por algo que ninguna campaña publicitaria puede fabricar: la recomendación genuina de clientes que encontraron en MBG & Asociados lo que buscaban y no hallaban en otro lado.

Hoy el estudio tiene intervención activa en Chajarí, Federación, Federal, San Salvador, Villaguay, Victoria y La Paz, consolidando una huella regional que sigue creciendo. En cada ciudad, la misma filosofía: rigor técnico, presencia humana y soluciones concretas.

Además, el estudio mantiene un compromiso activo con las nuevas generaciones de abogados, abriendo sus puertas a estudiantes y apostando por una práctica colaborativa que rompe con los esquemas competitivos tradicionales.

Una nueva forma de ejercer la abogacía

MBG & Asociados demuestra que no hay contradicción entre ser riguroso y ser empático, entre actuar con objetividad y comprender desde adentro el drama de quien pide ayuda. Esa combinación es, justamente, lo que define al estudio.

María Belén Gómez construyó algo más que un estudio jurídico. Construyó un espacio donde la gente se siente escuchada, acompañada y defendida de verdad. Y eso, en cualquier rincón del país, tiene un nombre: vocación.

CONTACTO

Mitre 132, Concordia, Entre Ríos — frente a Tribunales

3454 39 0040

[email protected]

@abogadosdeconcordia | @abogadambg

por CONTENT NOTICIAS