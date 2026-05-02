El camino para recuperar el poder personal

El despertar: de la parálisis a la decisión

Siempre me pregunté qué proyectaba en mis elecciones, pero el camino me llevó por senderos que jamás imaginé transitar.

Mi recorrido cambió drásticamente a los 30 años, tras el impacto de una situación de abuso.

En aquel entonces, no tenía las herramientas para entender lo que me pasaba; o cómo encarar la situación sin hundirme en el camino. Solo sentía una asfixiante sensación de encierro. No era solo el trauma, era también la estructura: el deber ser, la autonomía, la oficina, los jefes… el no saber qué quería para mi vida fue mi punto de quiebre.

Decidí que nunca más volvería a habitar ese lugar de impotencia. Inicié un tiempo profundo de terapia y trabajo sobre mis propios deseos, encontrando en ese momento un punto de partida para vivir en consciencia. Así fue como empecé a trabajar mi relación con el poder personal y las operaciones del inconsciente, transformándome en la mujer que soy hoy.

El origen de una vocación

Desde pequeña tuve una capacidad innata para comprender realidades que excedían mi entorno. Siempre me gustó comunicar, analizar y devolver una mirada constructiva.

En 2017, este interés cobró forma cuando conocí a mi maestra, Sonia Santa Cruz, quien me introdujo al Reiki y las Flores de Bach. Llegué perdida, pero dispuesta a "darme vuelta" para encontrar mi camino.

Tras la pandemia, en 2021, consolidé mi formación y creé mi propio método: la Consultoría Holística. Sentía que debía ir más allá de la espiritualidad tradicional; buscaba un enfoque sistémico que abriera una caja de herramientas práctica para la vida cotidiana. En 2023 llegaron las Barras de Access, una técnica que me trajo una liberación inédita corporal y me empoderó para facilitar procesos de cambio en otros.

Hoy, mi gran don es abrir el camino para que cada persona actualice su vida vinculándola con su energía. En una era donde la espiritualidad a veces se usa como evasión, yo propongo hacernos cargo. La responsabilidad no debe provocar desasosiego, sino libertad.

¿Te gustaría dar el primer paso hacia tu propia actualización?

Eugenia Martinelli

Consultora holística y facilitadora de Access Consciousness

IG: @espaciolibelu_

por CONTENT NOTICIAS