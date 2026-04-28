María Agostina Larroulet:“El inglés pasó de ser un diferencial a una necesidad estratégica para profesionales y empresas”

A lo largo de su recorrido académico y profesional, María Agostina fue perfeccionando su método de enseñanza, incorporando los últimos avances en la enseñanza del inglés a partir de sus estudios en universidades prestigiosas del Reino Unido. Su experiencia acompañando a estudiantes y profesionales de distintos ámbitos le permitió identificar una problemática recurrente en Argentina: muchas personas se enfrentan a una barrera lingüística que limita su crecimiento y su capacidad de destacarse en un mundo cada vez más globalizado.

-En un mundo donde la proyección internacional es cada vez más relevante, ¿por qué el inglés es mucho más que un idioma?

-En un mundo donde las oportunidades, la información y las conexiones trascienden fronteras, el inglés funciona como un puente que permite participar activamente en ese mundo.

Más que saber inglés, lo que realmente marca la diferencia es poder usarlo para comunicar ideas, generar vínculos y desenvolverse con seguridad en situaciones reales. En ese sentido, el inglés no solo amplía posibilidades, sino que también condiciona quién puede acceder a ellas.

-Muchos profesionales sienten que su nivel de inglés no es suficiente para desenvolverse con éxito en contextos internacionales. ¿Qué hay detrás de esa barrera lingüística y qué les permite realmente superarla?

-Hace algunos años ya que el inglés pasó de ser un diferencial a una necesidad estratégica para profesionales y empresas. Pero en el mundo actual, no alcanza con “saber inglés”: el verdadero diferencial está en el nivel que se alcanza.

Durante mucho tiempo, un nivel intermedio fue suficiente, pero hoy ya no alcanza para competir y destacarse. La barrera aparece cuando se necesita expresar ideas más complejas con claridad, profundidad y confianza. Superarla implica desarrollar un nivel más avanzado que permita no solo participar, sino también aportar y posicionarse en entornos cada vez más exigentes.

-¿Qué habilidades comunicacionales en inglés son hoy necesarias para destacarse en el mundo profesional y corporativo?

-Son muchísimas las veces que los profesionales con los que trabajo me dicen: “Agos, siento que tengo que simplificar mis ideas al decirlas en inglés y terminan perdiendo impacto”. Hoy, lo que realmente se valora es la capacidad de comunicar ideas más complejas con claridad, argumentar, negociar y participar activamente en conversaciones sin perder matices. Y para ello se necesita un nivel avanzado.

-¿Cómo trabajás con quienes buscan impulsar su inglés para poder crecer?

-Me especializo en la enseñanza del inglés en niveles avanzados y justamente en el salto del nivel intermedio al avanzado. Es ahí donde se produce el verdadero crecimiento: cuando la persona deja de simplificar lo que quiere decir y empieza a expresarse con mayor precisión, flexibilidad y profundidad. Trabajo mucho con inglés de la vida real y una metodología centrada en la comunicación, para ayudarlos a desenvolverse con seguridad en contextos donde necesitan tomar decisiones, argumentar o negociar en inglés.

-¿Qué cambios observás en los profesionales y empresas que logran incorporar el inglés como herramienta de crecimiento?

-En mi opinión, cuando el inglés deja de ser una limitación, se abren oportunidades valiosísimas: proyectos, vínculos, colaboraciones y posibilidades de crecimiento que antes quedaban fuera de alcance. En ese sentido, el nivel de inglés pasa a tener un impacto directo en la proyección internacional, y en muchos casos termina definiendo quién puede acceder a esas oportunidades y quién no.

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por CONTENT NOTICIAS