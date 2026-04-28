InmoUp: Liderazgo y tecnología aplicados al mercado inmobiliario

Marcos Herrera, ¿cómo fueron los inicios de InmoUp?

Junto a Gabriel Peralta y Fernando Sandmann, mis socios, iniciamos nuestro recorrido hace más de 20 años participando en el desarrollo del primer portal inmobiliario de Mendoza, donde Fernando aportaba la infraestructura tecnológica y de servidores. En 2009, en el contexto de la crisis subprime, los inversores originales se retiraron del proyecto y asumimos su conducción. Lideramos esa compañía hasta principios de 2024, cuando, tras diferencias estratégicas con nuestros socios, decidimos iniciar una nueva etapa con InmoUp.

Un factor clave fue que el equipo completo que nos acompañó durante años decidió sumarse a este nuevo desafío. Ese capital humano fue determinante para consolidar rápidamente a InmoUp como el portal inmobiliario más relevante de Mendoza y uno de los principales del interior del país.

¿Cuáles son los servicios que brindan al público?

InmoUp es un marketplace inmobiliario que conecta oferta y demanda de manera eficiente. Brindamos servicios de publicación a inmobiliarias, desarrollistas y propietarios, optimizando la visibilidad de cada activo mediante tecnología propia.

Nuestro foco está en generar demanda calificada. A través del análisis del comportamiento de usuarios y algoritmos desarrollados internamente, logramos mejorar la exposición de los inmuebles y aumentar la probabilidad de concretar operaciones.

¿Cómo se proyectan de cara al futuro?

En la actualidad contamos con una posición de liderazgo consolidada en Mendoza y la región de Cuyo. El siguiente paso es escalar nuestro modelo hacia nuevas plazas del interior del país, donde ya contamos con inventario relevante. Regiones como Córdoba y el NOA presentan oportunidades claras para replicar nuestro crecimiento.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

En un mercado donde los portales tienden a ser similares, nuestro diferencial radica en dos pilares.

Por un lado, entendemos que el negocio inmobiliario es esencialmente humano. Por eso, desarrollamos soluciones enfocadas en potenciar la productividad del profesional matriculado.

Por otro, contamos con un asistente de tasación basado en inteligencia artificial que aporta información estadística clave, facilitando la determinación de valores de mercado y mejorando la calidad de asesoramiento al cliente.

A esto se suma una fuerte cercanía con nuestros anunciantes y una capacidad de adaptación ágil a las particularidades de cada mercado.

¿Son actualmente el sitio más grande de Mendoza?

Sí. Actualmente contamos con cerca de 20.000 anuncios en Mendoza, provenientes de más de 1.000 inmobiliarias, y superamos los 150.000 avisos a nivel nacional. Esto nos posiciona como uno de los principales jugadores del interior del país.

Datos de contacto:

Instagram: @inmou.up

WhatsApp: +54 9 261 614 4231

por CONTENTNOTICIAS