PICONE MANDELLI, REAL ESTATE DE AUTOR

En un mercado inmobiliario cada vez más competitivo, donde la velocidad muchas veces desplaza a la calidad, Picone Mandelli propone un camino diferente: el real estate de autor. Fundada y liderada por Agustín Picone Mandelli, la marca se consolidó a partir de una premisa clara: cada operación debe ser única, cuidada y gestionada con un nivel de involucramiento que marque la diferencia.

Lejos de los modelos tradicionales, donde las operaciones se diluyen en estructuras impersonales, en Picone Mandelli cada proceso cuenta con la participación directa de su fundador. Agustín Picone Mandelli no solo supervisa, sino que lidera activamente cada instancia: desde la captación de propiedades hasta el cierre final.

El diferencial: involucramiento total

Esta presencia constante garantiza coherencia, criterio profesional y, sobre todo, un vínculo de confianza con el cliente, un activo clave en decisiones de alto valor económico y emocional.

El crecimiento de la firma es el resultado de una construcción sólida y sostenida. En este contexto, la apertura de su nueva oficina en Parera 68 representa un nuevo paso en su expansión. El espacio fue concebido para reflejar la identidad de la marca: profesionalismo, diseño y una experiencia alineada con el nivel de servicio que ofrecen.

A su vez, la inmobiliaria continúa ampliando su equipo, incorporando perfiles que comparten la misma visión: priorizar la experiencia del cliente por encima de cualquier operación.

“En un mercado donde muchos buscan volumen, nosotros elegimos construir valor.”

La innovación también es un pilar central en esta evolución. Picone Mandelli integra las últimas tendencias en marketing inmobiliario, combinando herramientas digitales, estrategias de posicionamiento y generación de contenido de alto impacto. Esto no solo mejora la visibilidad de las propiedades, sino que optimiza los tiempos de comercialización y eleva la calidad de cada propuesta.

El éxito de la marca no responde a una fórmula improvisada, sino a una convicción clara: atención al cliente consistente, excelencia en el servicio y un liderazgo presente en cada detalle.

Porque en el real estate de autor, cada operación no es una más: es una obra que lleva nombre y apellido.



Cel.: 1135674311

@piconemandelli

www.piconemandelli.com



por CONTENT NOTICIAS