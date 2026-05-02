Más allá del lienzo

“Siempre sentí que la obra podía tener otras vidas más allá del propio cuadro.”

En la obra de María Paula Arata, la pintura nunca fue un territorio quieto. Desde sus primeras series, su trabajo se construye a partir de una relación intensa con el gesto, el color y la materia, donde cada pieza parece expandirse más allá del propio cuadro.

En los últimos años, la artista ha comenzado a proyectar ese lenguaje hacia nuevos formatos a través de proyectos exclusivos y licencias cuidadosamente seleccionadas de sus obras. La propuesta busca trasladar su universo visual a otros ámbitos creativos —como el diseño, la moda y el interiorismo— sin perder la identidad original de cada pieza.

“Siempre sentí que la obra podía tener otras vidas”, cuenta Arata. “Me interesa que el arte pueda expandirse y convivir con lo cotidiano sin perder su esencia”.

Bajo esa mirada, su producción empieza a dialogar con diseñadores y marcas que encuentran en su trabajo una forma de incorporar arte contemporáneo a distintos soportes, desde textiles hasta piezas pensadas para espacios.

Para la artista, estas colaboraciones no son una adaptación de la obra, sino una prolongación natural de su lenguaje.

El próximo 10 de abril, Arata participará además del encuentro ARTCANGEL, un evento multisensorial que fusiona arte, música, diseño, gastronomía y moda, y que desarrolla acciones solidarias en beneficio de distintas fundaciones. En ese marco, la jornada incluirá una subasta benéfica de obras de arte junto a la participación de reconocidos artistas y creadores invitados.

En un momento de expansión de su carrera, su obra continúa creciendo en nuevas direcciones, manteniendo siempre el mismo impulso: que la pintura pueda atravesar distintos mundos y seguir generando experiencias.

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por CONTENT NOTICIAS