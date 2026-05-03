Terapeuta Natalia Grazzano: Transformación consciente

Dra. Grazzano, ¿cómo fueron los inicios en su profesión?

Mi recorrido profesional es una síntesis de dos mundos que hoy conviven en armonía. 25 años en el área comercial de empresas de tecnología, una etapa de gran aprendizaje que me brindó estructura y pragmatismo. Por otro, una profunda transformación personal impulsada por mi maternidad hace 12 años; fueron esos "grandes pequeños pasos" los que me guiaron definitivamente hacia el acompañamiento humano.

Agradezco esta mirada integradora. No solo aporto la experiencia del mundo corporativo, sino que mi diferencial reside en la responsabilidad absoluta con la que asumo el estar para el otro. Mi espacio es un territorio libre de juicios, donde la escucha y la presencia no son solo herramientas, sino el motor real del cambio.

¿Cuáles son los servicios que brindas como profesional?

Soy Terapeuta en Escenas Matrices y Coach Ontológica, con diversas post-formaciones que nutren mi práctica.

A su vez, soy co-creadora de Espacio Casa3, un lugar diseñado para el encuentro y la sanación.

Formo parte como Miembro de Habitar, en la sede de "La Mirada de las Escenas Matrices", Escuela psicológica y una manera de mirarnos que nos invita a ir más profundo.

Mi enfoque se basa en premisas claras: cada consulta es un paso, una vuelta más en nuestro proceso. Trabajo bajo la convicción de que no hay un lugar de llegada; hay camino... Y ese camino es hacia adentro, hacia nuestra propia verdad.

¿Cómo te proyectas cara al futuro?

Consolidando a Espacio Casa3 como un referente de transformación consciente. Actualmente desarrollo contenidos digitales para difundir estas herramientas. Mi meta es expandir esta mirada a una comunidad más amplia, ayudando a más personas a reencontrarse con su historia desde la autonomía y el amor adulto.

Si comenzaras de nuevo, ¿qué harías diferente?

No cambiaría el recorrido; cada etapa fue el "suelo" necesario para construir la terapeuta que soy hoy. Sin embargo, si pudiera hablar con mi pasado, le diría a mi versión más joven que confiara antes en su intuición. Entender que esa brújula interna siempre supo hacia dónde dirigirse me habría dado una serenidad distinta en el proceso.

Datos de contacto:

Instagram: @nataliag_terapeuta / @espacio.casa3 / [email protected]

por CONTENTNOTICIAS