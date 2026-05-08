No se soluciona con IA

Cuando un sexólogo clínico recibe a un consultante, realiza una evaluación teniendo en cuenta múltiples factores.

Lo primero a considerar es que, habitualmente, a esa persona le costó mucho llegar a la consulta (en ocasiones años). Por esta razón, debemos proceder con mucha empatía y generar un vínculo de confianza, teniendo en cuenta que, dicho sujeto, nos va a hablar de su intimidad. La primera entrevista se realiza en forma minuciosa, intentando arribar al diagnóstico de la disfunción por la que consulta.Y en este acto el sexólogo evaluará distintas variables, ya que una misma disfunción puede originarse por diferentes causas.

Tendré en cuenta, para ejemplificar, una sola disfunción sexual, la Disfunción Eréctil (dificultad para que acontezca una erección o para sostenerla durante un acto sexual); la misma, puede originarse por innumerables causas, solo nombrare algunas: estrés, situación de duelo, falta de deseo hacia su pareja sexual, crisis de pareja, etc.

La nombrada disfunción, suele manifestarse también a raíz de causas orgánicas; por ej.: una fuga peneana o, en ocasiones, puede ser el indicador de una falla cardíaca.

El sexólogo trabaja interdisciplinariamente, con un médicode la especialidad que el caso requiera. Por ej.: cuando el abordaje requiere indicaciones como un dosaje hormonal, un eco Doppler peneano o estudios cardiológicos.

Realizamos también una semiología de la intimidad, que consiste en preguntar cada detalle de las situaciones donde se ha producido dicha disfunción.

Luego de todo este abordaje se le indica un tratamiento a seguir específico para este consultante y su situación clínica. Dicho tratamiento tiene un dinamismo propio, y como habíamos mencionado, siempre es diferente. La frecuencia de consultas puede variar, desde verlo semanalmente, cada 15 días o cada un mes, teniendo en cuenta que en varias ocasiones se le sugieren, al paciente, ejercicios a realizar, los cuales necesitan un tiempo para producir resultados.

Y concluyo diciendo que por las razones anteriormente dichas una disfunción sexual no se soluciona consultando a la IA, ya que el abordaje es único yespecifico, para cada consultante.

Uahb Elustondo Bettina.

Lic. en Psicología. (U.B.A)

Sexóloga Clínica. (U.B.A)

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