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ESPACIO NO EDITORIAL | 08-05-2026 14:53

MINUTELLA INMUEBLES: confianza, estrategia y cercanía en un mercado en evolución

En un mercado inmobiliario cada vez más competitivo, diferenciarse ya no pasa solo por los resultados, sino por la capacidad de generar confianza y construir vínculos sólidos en el tiempo. En este contexto, el rol del profesional inmobiliario evoluciona hacia un perfil más integral, donde el asesoramiento y la transparencia son claves.

MINUTELLA INMUEBLES: confianza, estrategia y cercanía en un mercado en evolución | Foto:CONTENT NOTICIAS
MINUTELLA INMUEBLES: confianza, estrategia y cercanía en un mercado en evolución | Foto:CONTENT NOTICIAS

Pablo Minutella, titular de Minutella Inmuebles, es martillero, corredor y tasador público matriculado en el Colegio de Morón (CMM 2656). En 2019 decidió dar el salto a la independencia, consolidando su crecimiento en la zona oeste con una visión clara: profesionalizar cada operación y adaptarse a un contexto dinámico, atravesado por cambios económicos y nuevas demandas del cliente.

MINUTELLA INMUEBLES: confianza, estrategia y cercanía en un mercado en evolución

Actualmente lidera una cartera activa de propiedades bajo tres pilares fundamentales: cercanía, transparencia y enfoque en resultados. Su estilo combina un profundo conocimiento del mercado local con una mirada moderna del negocio, donde la planificación estratégica y la empatía ocupan un lugar central. Esta combinación le permite no solo cerrar operaciones, sino también acompañar procesos que suelen implicar decisiones trascendentales en la vida de las personas.

“Detrás de cada operación hay una decisión clave en la vida de las personas. Nuestro rol es acompañar ese proceso con claridad y profesionalismo”, sostiene.

En paralelo a su desarrollo profesional, Minutella también construye su proyecto personal: está en pareja, es padre de dos hijos y atraviesa una etapa de expansión, próxima a concretar la apertura de una nueva oficina que marcará un nuevo hito en su trayectoria.

MINUTELLA INMUEBLES: confianza, estrategia y cercanía en un mercado en evolución

Con una mentalidad orientada al largo plazo, Minutella Inmuebles se posiciona como una firma que prioriza el asesoramiento personalizado y el diseño de estrategias a medida. En un rubro donde la confianza define cada paso, su diferencial radica en la capacidad de concretar operaciones con solidez, criterio y resultados reales.

 

MINUTELLAINMUEBLES
WhatsApp: 1169054307
Instagram/ Facebook: Minutellainmuebles
Dirección: Arredondo 2407, Castelar, Bs As.

 

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