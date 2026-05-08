MINUTELLA INMUEBLES: confianza, estrategia y cercanía en un mercado en evolución

Pablo Minutella, titular de Minutella Inmuebles, es martillero, corredor y tasador público matriculado en el Colegio de Morón (CMM 2656). En 2019 decidió dar el salto a la independencia, consolidando su crecimiento en la zona oeste con una visión clara: profesionalizar cada operación y adaptarse a un contexto dinámico, atravesado por cambios económicos y nuevas demandas del cliente.

Actualmente lidera una cartera activa de propiedades bajo tres pilares fundamentales: cercanía, transparencia y enfoque en resultados. Su estilo combina un profundo conocimiento del mercado local con una mirada moderna del negocio, donde la planificación estratégica y la empatía ocupan un lugar central. Esta combinación le permite no solo cerrar operaciones, sino también acompañar procesos que suelen implicar decisiones trascendentales en la vida de las personas.

“Detrás de cada operación hay una decisión clave en la vida de las personas. Nuestro rol es acompañar ese proceso con claridad y profesionalismo”, sostiene.

En paralelo a su desarrollo profesional, Minutella también construye su proyecto personal: está en pareja, es padre de dos hijos y atraviesa una etapa de expansión, próxima a concretar la apertura de una nueva oficina que marcará un nuevo hito en su trayectoria.

Con una mentalidad orientada al largo plazo, Minutella Inmuebles se posiciona como una firma que prioriza el asesoramiento personalizado y el diseño de estrategias a medida. En un rubro donde la confianza define cada paso, su diferencial radica en la capacidad de concretar operaciones con solidez, criterio y resultados reales.

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por CONTENT NOTICIAS