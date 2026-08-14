Friday 14 de August, 2026
Radio Perfil | Logo Perfil

ESPACIO NO EDITORIAL | Hoy 11:45

El error que hace que muchas marcas tiren su presupuesto de publicidad

Cada vez más negocios invierten en publicidad digital, pero muchos no ven el retorno que esperan. El problema casi nunca es la plataforma: es la manera en que se encara la inversión. Estos son los errores más comunes que separan a una campaña que vende de una que solo gasta.

El error que hace que muchas marcas tiren su presupuesto de publicidad | Foto:CONTENT NOTICIAS
El error que hace que muchas marcas tiren su presupuesto de publicidad | Foto:CONTENT NOTICIAS

Hoy cualquiera puede activar un anuncio en Instagram o Facebook con unos pocos clics. Esa facilidad es una gran oportunidad, pero también una trampa. Porque invertir en publicidad no es lo mismo que hacer que esa inversión rinda. Vemos todos los días empresas que invierten dinero en pauta y, a los dos meses, concluyen que “la publicidad no les funciona”. En la enorme mayoría de los casos, el problema no está en la plataforma: está en cómo se planteó la campaña desde un principio.

Error uno: Esperar resultados de un día para el otro
La pauta no es una máquina de vender instantánea. Las campañas necesitan un período de aprendizaje, donde el sistema se prueba, se ajusta y se optimiza. Los resultados sólidos suelen aparecer a partir del segundo o tercer mes. Quien espera vender desde la primera semana casi siempre abandona antes de que la estrategia madure, justo cuando estaba por empezar a funcionar.

Error dos: Pautar sin buen contenido
Se puede tener el mejor presupuesto y la mejor segmentación, pero si el anuncio no comunica ni es atractivo, no vende, no tracciona. El contenido es la cara de la campaña. Invertir en pauta con material improvisado es como poner un cartel enorme con un mensaje que nadie entiende.

Error tres: No medir
Muchos negocios invierten sin saber qué funciona y qué no. Sin medición, la inversión es a ciegas. La diferencia entre gastar e invertir está justamente ahí: en leer los datos y tomar decisiones a partir de ellos.
La publicidad digital funciona, y muy bien. Pero exige método, paciencia y criterio. No alcanza con solo invertir plata: hay que saber dónde, cómo y para qué.
En Miditt trabajamos cada campaña con ese método: estrategia, contenido y medición, para que la inversión publicitaria se convierta en resultados concretos.
Si querés que tu marca invierta en publicidad con criterio, escribinos para asesorarte.
 

Contacto:
WhatsApp: +54 3487 587814
Instagram: Midittdigital
YouTube: Midittdigital
TikTok: Midittdigital
LinkedIn: Miditt Digital

 

por CONTENT NOTICIAS

Galería de imágenes

En esta Nota

Comentarios

Más en Red sitios Perfil

Noticias anteriores de "Espacio no editorial"

Más Leídas
Más Leídas de Perfil