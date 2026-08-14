El arte de surfear los miedos antes de entrar al mar

En el deporte de alto rendimiento, el músculo ya no lo es todo. La tendencia global en el bienestar deportivo apunta a un factor invisible pero determinante: la gestión de las emociones. Desde Mar del Plata, y con fronteras borradas gracias a la atención online, la Lic. Rosario Ghilini (MP 48284), graduada de la Universidad Nacional de La Plata, se convirtió en una referente ineludible de la Psicología del Surf. Un territorio complejo donde la paciencia, el autodiálogo y el manejo del miedo hacen la diferencia en el camino hacia el éxito.

En esta charla, la especialista desglosa cómo la mente comanda el cuerpo y por qué la salud mental es el verdadero motor del progreso deportivo.

Rosario, tu cercanía con el deporte comenzó influenciada por tu entorno familiar. ¿Cómo se transformó en tu vocación actual?

Mi papá era profesor de Educación Física y desde muy chica me inculcó el gusto por el movimiento y la actividad física. A los 17 años me recibí de Instructora en Fitness y a los 18 empecé Psicología en la UNLP. Ya llevo 17 años de recibida y con el tiempo fui uniendo mis dos grandes pasiones. Para mí, la salud se piensa desde la integralidad: mente y cuerpo son dos caras de la misma moneda. No se trata solo de ir al gimnasio; a las emociones y a los pensamientos hay que hacerles lugar porque ellos comandan el cuerpo.

Tuviste una experiencia personal con el patín artístico que marcó tu visión sobre la exigencia en los jóvenes deportistas. Contanos qué fue lo pasó…

De niña amaba patinar. Pero mi profesora de ese entonces insistía constantemente en que eligiera la música para empezar a competir. Yo era muy chica y no sabía cómo expresarle que mi disfrute no iba por el lado de la competencia, sino por el simple placer de patinar. Esa insistencia, sentida como una exigencia desmedida, sumada a mi dificultad para expresar lo que no quería, imposibilitó mi continuidad en ese deporte. Recién lo pude retomar a los 30 años. Esa vivencia fue el puntapié definitivo para decidir, años más tarde, acompañar a niños y adolescentes en sus carreras deportivas, quieran o no competir, pero siempre cuidando su salud mental.

¿Qué te aportó tu experiencia clínica en el sistema de salud pública en Córdoba al trasladarla al deporte?

Trabajé como residente en un hospital general en el interior de Córdoba, haciendo guardias y atendiendo pacientes en internación y consultorio externo. Por las tardes tomaba clases de patín y, en paralelo, realizaba las prácticas para el posgrado de la UBA en “Psicología Aplicada al Deporte”. Ahí terminé de entender que lo que le sucede al deportista a nivel personal repercute inevitablemente en su rendimiento deportivo, y viceversa. Si podés trabajar tus conflictos personales con un psicólogo, tu rendimiento cambia. Pienso al deporte como una metáfora de la vida.

¿Cuáles son los desafíos psicológicos particulares que encontrás al trabajar con surfistas?

En este deporte hay que trabajar mucho la espera. Para poder tomar una buena ola tenés que estar en el momento exacto, con la mirada puesta en el horizonte. Hacia donde va la mirada va el cuerpo, y hacia donde van las emociones también. Trabajamos muchísimo el autodiálogo y el enfoque. Muchos atletas sufren de una autoexigencia negativa que les quita el disfrute. En las sesiones logran entender que es mejor invertir tiempo de calidad en el agua y no tanta cantidad. Eso evita el desgaste y optimiza los entrenamientos.

Formás parte del staff de Jet Rescue & Surf Safety, entrenando a deportistas que se enfrentan a olas gigantes ¿Cómo se gestiona el miedo extremo?

Es mi segundo año en el staff gracias a Juan Cruz García Castañón y Gastón Capria, dos surfistas de olas grandes en Nazaré que confían en mí para este rol. Trabajar el miedo en el agua con deportistas que se exponen a situaciones extremas requiere una precisión clínica absoluta. Por eso mi espacio no es solo el consultorio tradicional; también atiendo en el ámbito propio del deportista y brindo charlas en clubes o escuelas de surf. El miedo no se elimina, se trabaja y se gestiona para que funcione a favor de la seguridad y el rendimiento del atleta.

¿Cuál es el objetivo de la Comisión de Psicología Aplicada al Deporte en Mar del Plata, de la cual sos coordinadora?

Desde la comisión del Colegio de Psicólogos brindamos charlas a la comunidad y a colegas. Buscamos visibilizar la disciplina y concientizar sobre la importancia de la preparación mental en el deporte actual. A mediano plazo me veo viajando más con mi profesión y acompañando a más jóvenes. Muchos de mis sueños ya los fui concretando; de hecho, hacer esta nota era uno de ellos. El compromiso en el proceso es lo que va a determinar el progreso.

Lic. Rosario Ghilini | Especialista en Psicología Clínica de Niños y Adolescentes / Psicología Deportiva - UNLP.

Web: rosarioghilini.com

Instagram: @lic.rosarioghilini

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Teléfono: 0223-15-6510219

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