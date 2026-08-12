Mi antiguo juguete: donde cada pieza guarda una historia

Daniel Sudalsky, ¿cómo comenzó tu pasión por los juguetes antiguos y qué fue lo que te atrapó de este mundo?

Mi relación con los juguetes antiguos comenzó hace casi cuatro décadas y fue creciendo desde la curiosidad hacia el coleccionismo y la investigación. Lo que me atrapó fue descubrir que detrás de cada juguete hay una historia: una época, una tecnología, una empresa y una forma de entender el mundo. Cuanto más investigaba, más descubría que quedaba muchísimo por conocer.



Sos coautor de dos importantes libros de referencia sobre el tema. ¿Cómo surgió la idea y cuánto tiempo les llevó realizarlos?

Con mi colega Diego Lascano compartíamos la pasión por los juguetes y el interés por investigar su historia. En 2003 decidimos reunir nuestros conocimientos y comenzar un trabajo sistemático. El primer resultado fue Juguetes de Hojalata Argentinos Matarazzo. El interés que despertó nos llevó a encarar un proyecto mucho más amplio: documentar la producción argentina de juguetes de hojalata. Juguetes Argentinos de Hojalata 1900-1970 fue fruto de aproximadamente once años de investigación y recopilación, durante los cuales consultamos archivos, publicaciones, museos y colecciones particulares y reunimos información sobre más de 700 piezas.





¿Qué distingue a los juguetes argentinos de hojalata y por qué son importantes históricamente?

Tienen algo que me resulta especialmente atractivo: identidad propia. Aunque algunos modelos se inspiraron en juguetes extranjeros, encontramos un verdadero “sabor local”: nuestros autos, camiones, colectivos, tranvías, aviones, sus marcas y publicidades típicas de Argentina. Además, reflejan el desarrollo de una industria nacional que tuvo su auge entre 1930 y 1950. Son, en definitiva, pequeños documentos históricos que nos hablan de la industria, la tecnología, el diseño y las costumbres de distintas generaciones.

¿Qué sucede actualmente con esos juguetes, buscados por coleccionistas de todo el mundo?

Internet permitió que estos juguetes sean conocidos y buscados por coleccionistas de Europa, Estados Unidos y otros países. Muchas piezas que antes eran simplemente “juguetes viejos” hoy son reconocidas por su valor histórico y de colección. El paso del tiempo, además, hace que sean cada vez más difíciles de encontrar.



¿Dónde pueden encontrarte las personas interesadas?

Desde hace muchos años me dedico al coleccionismo, investigación y comercio especializado de juguetes antiguos. A través de mis canales habituales y plataformas de venta mantengo contacto con coleccionistas locales y de distintos países y también con quienes poseen una pieza y quieren venderla o incorporar alguna pieza buscada a sus colecciones.

Sobre Daniel Sudalsky:

Es anticuario, coleccionista e investigador especializado en juguetes antiguos desde hace casi 40 años. Desarrolla también una actividad comercial en el rubro, vinculada a la compra, venta y asesoramiento de piezas de colección. Es coautor, junto a Diego Lascano, de dos libros sobre juguetes argentinos de hojalata, entre ellos Juguetes Argentinos de Hojalata 1900-1970.



Datos de contacto:

Instagram: @mi.antiguo.juguete

Mail: [email protected]

por CONTENTNOTICIAS