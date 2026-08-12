Natalia, ¿cómo comenzaste a vincularte con actividades asociadas al cuidado del adulto mayor?

Hace 15 años fundamos MEDINCARE, junto a mis socios, para atender pacientes en su casa: internación y atención domiciliaria para obras sociales, prepagas y ART.

Con los años vimos que el adulto mayor quedaba cada vez más afuera del sistema, sobre todo en el acompañamiento. Así nació SeniorCare: cuidado integral en el hogar, con el respaldo clínico de MEDINCARE.

¿Cuáles son los servicios que brindan?

En SeniorCare cuidamos y acompañamos al adulto mayor en su propio hogar, como una alternativa cálida a la residencia. Nos ocupamos de todo lo que necesita en esta etapa: higiene, alimentación, medicación, movilidad y, sobre todo, compañía en su vida cotidiana. Queremos que disfrute esta etapa, que también puede ser maravillosa.

¿Cuáles son los beneficios de cuidar en el domicilio para el adulto mayor?

Si le preguntás a diez adultos mayores cuáles son las 5 cosas que más valoran en esta etapa de sus vidas, entre las primeras tres van a estar su casa: su lugar de identidad, de historia, su refugio. Al salir de sus hogares, el impacto en su estado emocional; y por lo tanto en su salud; es enorme. Esto no lo digo yo, está ampliamente estudiado en el mundo. Por eso, cuidar en el hogar es cuidar también la dignidad.

¿Qué diferencia al servicio que brindan a través de SeniorCare?

Nuestro pilar es “calidad con calidez”. No pensamos solo en el cuidador: cuidamos al adulto mayor de forma integral. Por eso incluimos, por ejemplo, una visita médica bonificada con respaldo de MEDINCARE, que evalúa su salud clínica y socio-ambiental y orienta a la familia y al cuidador. Y sumamos talleres online para que compartan, jueguen y canten.

¿Cómo se proyectan en el mediano plazo?

A mediano plazo queremos acompañar a cada familia según lo que necesita. Por eso sumamos un servicio de reclutamiento: seleccionamos y capacitamos al cuidador, y la familia lo contrata de forma directa, dentro del régimen de empleo doméstico. Una alternativa flexible, con respaldo y con la tranquilidad de SeniorCare detrás.

SeniorCare

Sitio web: www.seniorcare.com.ar

Teléfonos: (+54) 11-5353-3210 / (+549) 11-6439-4713

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por CONTENT NOTICIAS