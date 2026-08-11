Freelancers que exportan servicios: ¿qué impuestos pagan y que normativa del BCRA deben cumplir?

Cada vez mas argentinos abandonan trabajos en relación de dependencia locales para exportar sus servicios al exterior. La primer duda que surge es qué impuestos deben pagar. Lo que desconocen es que no sólo deben cumplir con ARBA sino también con el BCRA.

Respecto de la arista impositiva, va a depender de tu nivel de facturación: no es lo mismo si estás empezando, creciendo o en expansión total.

Para comenzar, podes iniciar con un Monotributo, pagando una cuota fija mensual a ARCA.

Si tu facturación promedio supera el equivalente a $ 10.5 millones mensuales, te inscribirás como Responsable Inscripto en IVA. Mensualmente sólo abonás la cuota de Autónomos (aporte jubilatorio) a ARCA y hay que liquidar a tasa 0% el IVA, es decir, se presenta pero no se paga. Anualmente, estarás alcanzado por el Impuesto a las Ganancias, cuya alícuota va por escala de entre el 5% y el 35%.

En ambos casos, a nivel provincial, respecto del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, tu facturación será no gravada (no pagás).

Pero, ¿qué pasa con las obligaciones cambiarias, es decir, ante el BCRA?

Los exportadores de servicios están obligados a liquidar sus cobros vía el área de Comercio Exterior de su banco local para cumplir con la Normativa de Exterior y Cambios, dentro de los 20 días hábiles. A partir de la Comunicación “A” 7518 del 2022 del BCRA y sus modificatorias, la mayoría de los freelancers (como creativos, abogados, arquitectos, informáticos, ingenieros, etc.) pueden liquidar sus cobros en dólares sin tope y a comisión $ 0.

Por último, existe la opción de abrir una LLC en Estados Unidos. En ese caso, deberán cumplir con la renovación estatal anual y la Declaración Jurada de Rentas anual ante el IRS (fisco americano). Es la LLC quien prestará los servicios y será el freelancer, el propietario de la LLC. Aquí no existe obligación de repatriar fondos pero el freelancer debe declarar lo ganado en la LLC por año calendario vía Impuesto a las Ganancias (e Impuesto sobre los Bienes Personales, de corresponder) a ARCA.

Aldana Celeste Fernández

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por CONTENT NOTICIAS