Las manos que sienten y escuchan

Brindando lo que denominamos Fulcro o punto de apoyo, percibiendo las tendencias, fuerzas, facilidades o impedimentos que devienen desde el interior de los tejidos en cada problemática a tratar.

Las sensaciones sobre las distintas texturas, asimetrías y recorridos de la movilidad, orientan las manos buscando liberación de las barreras tensionales.

La escucha percibe lo tenso, seco o duro, falta de irrigación o retorno venoso, problemas intraóseos, hipertonías o hipotonías, trofismo, ritmo etc.

Todas las partes del cuerpo son interdependientes.

La osteopatía es una filosofía y arte basado en ciencias de la salud promoviendo la capacidad del cuerpo para curarse a sí mismo con enfoque no invasivo e integral de la persona.

Un osteópata es un profesional al servicio de la salud de otras personas, aliviando diversos motivos de consulta, un terapeuta con arte en la escucha y la palpación holística, dentro de los parámetros éticos correspondientes.

El osteópata siente con sus manos y escucha las causas que provocan restricciones, limitación y pérdida de la normalidad en la salud, orientándose a favor de la vitalidad de los tejidos vivos.

La osteopatía tiene su raíz en los principios de la vida y responde a leyes universales respetando la integridad de las personas.

se apoya en ciencias biológicas como anatomía y fisiología (entre otras), buscando alinear el cuerpo, liberando sus limitaciones de la motilidad y movilidad, restaurando la libertad simultánea entre estructuras y funciones orgánicas.

El origen de la medicina manual es tan antigua como la historia misma del hombre, y el camino de nuestra evolución necesita de nuestras manos.

Andrew Taylor Still nace un 6 de agosto de 1828 en Virginia, EE.UU. y es considerado el padre de la osteopatía.

Dolencias que pueden prevenirse y tratarse osteopáticamente: dolores de cabeza, de espalda, de articulaciones, presión alta, escoliosis, trastornos del sueño, depresión nerviosa, síndrome del túnel carpiano, mala digestión, acidez, dolor hiatal, piernas pesadas, ciertos dolores menstruales, cansancio crónico, dolor intercostal, mareos repetitivos, tendinitis, luxaciones crónicas, pérdida del equilibrio.

La osteopatía también está indicada como prevención para dolencias derivadas de la actividad deportiva así como de malas posturas en la actividad diaria.

Desde la niñez temprana hasta la vejez la osteopatía contiene herramientas de abordaje tanto terapéuticas como preventivas.

Ariel Pantanali | Osteópata D.O.

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