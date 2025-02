Gamifica Group

Rodrigo Borgia, ¿cómo fueron los inicios de su emprendimiento?

Siempre quise tener una carrera independiente para dar a los líderes el soporte que a mí me habría gustado recibir. Mi experiencia liderando equipos en grandes empresas y trabajando con líderes de diferentes países me mostró que la falta de motivación y compromiso es un problema global. También aprendí que mejorar nuestro entorno empieza por nosotros mismos.

Al descubrir la gamificación, entendí que aprender puede ser más entretenido y práctico. Profundicé en el tema, escribí, di charlas y me presenté en congresos, buscando posicionarme como referente en América Latina. La metodología LEGO® SERIOUS PLAY® me ayudó a potenciar mi capacidad como facilitador y a sacar lo mejor de personas y equipos en capacitaciones de liderazgo, negociación y habilidades blandas.

Desde 2016, he trabajado con empresas, universidades y centros educativos como UCEMA, Universidad de Palermo, Siglo XXI y Belgrano, entre otros. Además, desarrollé la solución digital Motivarnos, que centraliza herramientas para motivar y mejorar la productividad de los equipos. Hoy combino la docencia, la gamificación y la capacitación para dar soporte a líderes a través de entrenamientos, programas, talleres y tecnología, siempre con el propósito de profesionalizar cada vez más nuestra forma de trabajar.

¿Cuáles son los servicios que brindan al público?

Capacitaciones en Negociación, Liderazgo y Habilidades Blandas (Comunicación Efectiva, Gestión del Tiempo, Persuasión, Trabajo en Equipo).

Actividades de consolidación de equipos (team building) con LEGO® SERIOUS PLAY®

Capacitaciones en Gamification.

¿Cómo proyectas a tu marca de cara al mediano plazo?

Proyecto un fuerte crecimiento de mis actividades en Argentina, especialmente en Nordelta, zona norte de Buenos Aires y Capital Federal. Las empresas están adoptando capacitaciones más profesionales y midiendo mejor sus resultados. Este año espero consolidar Gamifica como marca y también a mi nombre (Rodrigo Borgia), como referente en negociación, liderazgo y talleres presenciales con LEGO®.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

Desde 2015, me posicioné como referente en gamificación cuando aún era un concepto desconocido. Ofrezco capacitaciones en negociación, liderazgo y teambuilding, basadas en mi experiencia liderando grandes equipos. Desde 2016, facilito talleres con LEGO® SERIOUS PLAY® para grupos de 5 a 500 personas, trabajando con pymes, emprendedores y grandes corporaciones. Con más de 15 años liderando operaciones locales, regionales y globales, disfruto transmitir ese conocimiento en cada actividad.

Si comenzaras nuevamente, ¿qué harías diferente?

Confiaría antes en el valor de mi experiencia liderando equipos diversos y enfrentando grandes desafíos. Habría comenzado a compartir mis conocimientos en negociación y liderazgo mucho antes, diseñando programas prácticos e innovadores como los que incluyen LEGO® SERIOUS PLAY®. También habría priorizado generar relaciones estratégicas desde el inicio, conectando con líderes y empresas interesados en experiencias de alto impacto. Hoy sé que haber comenzado con claridad en mi propósito habría acelerado mi crecimiento e impactado a más personas desde el principio.

Contacto: Rodrigo Borgia - https://api.whatsapp.com/send?phone=5493416087362

Instagram enlace: https://www.instagram.com/gamifica/

Facebook enlace: https://www.facebook.com/gamifica

LinkedIn enlace: https://www.linkedin.com/company/3738988/

X Twitter enlace: https://twitter.com/GamificaLatam

Página web enlace: https://gamificagroup.com

por CEDOC