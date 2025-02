I Love Tango: La pasión por el tango en cada producto

Andrea Fernandez Acerbi, ¿cómo fueron los inicios de tu emprendimiento?

La empresa I Love Tango surgió como una extensión natural del merchandising que ofrecía en el Festival de Tango Envenado. Noté que las remeras y stickers que diseñaba no solo eran populares, sino que también servían para promocionar el Festival y la gente me decían que al promocionar el Festival se lo tenía que regalar.

Así que decidí crear una marca independiente con la palabra "Tango" en el logo, que conecta de manera indirecta con Tango Envenado.

¿Cuáles son los servicios que brindas al público?

En I Love Tango, me dedico a la venta de merchandising tanguero y regalería de artículos de tango. Ofrezco una variedad de productos como abanicos, kits materos, botellitas de agua, copas de vino, vaso fernetero, fundas para trajes, remeras, tops y bolsos, todo con un toque tanguero.

¿Cómo proyectas a tu marca de cara al mediano plazo?

Mi objetivo es seguir expandiendo la presencia de I Love Tango, llegando a más amantes del tango y ofreciendo productos que acompañen su pasión. Quiero consolidar la marca en el mercado, diversificando aún más los productos y fortaleciendo la conexión con la comunidad tanguera. También me gustaría explorar nuevas colaboraciones y eventos para dar a conocer la marca.

¿Qué te diferencia de la competencia?

En realidad, no tengo competencia directa. No hay ninguna otra marca que se dedique exclusivamente al merchandising de artículos tangueros como lo hago yo con I Love Tango.

Si comenzaras de nuevo, ¿qué harías diferente?

Me gustaría expresar mi gratitud por todo lo que he logrado. Considero que el éxito ha venido de estar siempre atenta a las oportunidades que se presentaban, y estoy muy satisfecha con el camino que he recorrido.

Datos de contacto:

I LOVE TANGO: IG: ilove.tango / Cel: 3462388557

ANDREA FERNANDEZ ACERBI: IG: andreafernandezacerbi / Cel: 3462550857

por CEDOC