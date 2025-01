Los primeros pasos para importar

¿Es el momento ideal para lanzarme al comercio exterior como emprendedor, según las interpretaciones o respuestas que vengo escuchando o leyendo a diario? Esta pregunta genera una gran cantidad de dudas, algunas de ellas basadas en malentendidos o desconocimiento de los pasos a seguir. En resumen, quiero importar, pero no sé qué hacer ni cómo continuar. En este artículo, me dedicaré a aclarar esas dudas y brindarte los primeros pasos para que puedas emprender tus primeras importaciones bajo el régimen general de cargas (no bajo el régimen de Courier, que tiene limitaciones vigentes).

Mi condición frente a la ARCA

Estar registrado como Responsable Inscripto, ya sea como persona física o jurídica, y luego inscribirme en el Registro Único de Importadores/Exportadores de la Dirección General de Aduanas.

Seleccionar un producto para importar

Es fundamental elegir un producto que tenga un ingreso relativamente fácil al país. Aunque se hable de una "apertura total" de las importaciones, cada producto tiene sus propias normativas y requisitos, lo que puede hacer que el proceso sea más complicado de lo que parece. Muchas personas y empresas se entusiasman con la idea de importar una amplia variedad de productos, pero cada uno de ellos puede requerir diferentes procedimientos y permisos. Es importante estar preparado para estos desafíos.

Buscar el asesoramiento adecuado

Es crucial contar con el apoyo de profesionales que puedan guiarnos en este proceso. Debemos buscar y contratar un Despachante de Aduanas, quien debe estar asociado al Centro de Despachantes de Aduanas de la República Argentina. Este profesional será clave para llevar a cabo la gestión aduanera de manera correcta.

Conocer los conceptos básicos del comercio exterior

Si voy a empezar en el comercio exterior, es importante conocer al menos los conceptos esenciales, tales como:

¿Qué medio de transporte utilizar?

¿Qué aduana utilizar?

¿Qué producto importar?

¿Cuáles son los Incoterms más comunes y cuál debo elegir con el vendedor? Ejemplos: EXW, FOB, CFR o CIF.

Importar un producto de mayor valor para amortizar la inversión

Para que la inversión en la importación sea rentable, es recomendable importar productos cuyo valor supere los U$S 5.000,00. Esto ayudará a amortizar los gastos asociados al proceso de importación.

Considerar los costos involucrados

Toda importación implica ciertos gastos que deben ser asumidos. Algunos de los costos más comunes incluyen:

Gastos bancarios por los giros de divisas al exterior.

Derechos y gravámenes.

Costo del flete internacional y gastos locales.

Seguro internacional.

Inversión por contratación del Despachante de Aduanas.

Costos de depósitos fiscales o terminal portuaria.

Transporte local.

Custodia, si corresponde.

Agustín Páez Romairone.

Socio Nro 6851 Centro Despachante de Aduana de la República Argentina.

Correo Electrónico: [email protected]

Instagram: paezromaironecomex

Teléfono: +54 9 1149695492

por CEDOC