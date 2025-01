Dr.Eduardo Balian: Derecho migratorio para transformar vidas y preservar raíces

Dr. Balian, ¿qué lo motivó a especializarse en temas de derecho migratorio y cómo surgió la idea de crear Ciudadanía y Derecho?

El derecho y la migración siempre han sido parte de mi vida. Mi familia, de raíces armenio-italianas, vivió de cerca los desafíos de desplazarse en busca de un hogar seguro. Mis abuelos paternos huyeron del brutal genocidio que Turquía perpetró contra el pueblo armenio y encontraron refugio en Buenos Aires, donde mi padre, también abogado, construyó una vida en paz, creando una familia y fundando un reconocido estudio en la ciudad de Quilmes. Por el lado de mi madre, también abogada, mis raíces están en Sant’Arcangelo, un pequeño pueblo italiano en Basilicata, desde donde emigraron a Argentina en busca de un presente y futuro mejor. Crecer con estas historias, donde la migración fue una experiencia tan presente, me enseñó a empatizar profundamente con quienes buscan una nueva oportunidad.

Tras recibirme de abogado en la Pontificia Universidad Católica Argentina, esta mezcla de culturas y experiencias me dio una vocación clara: el derecho migratorio. Trabajando en el Poder Judicial de la Nación Argentina, en el Fuero Civil y Comercial Federal, donde se tramitan ciudadanías argentinas, me di cuenta de que mi futuro estaba en ayudar a las personas a obtener el reconocimiento de sus derechos como ciudadanos. Así nació el proyecto "Ciudadanía y Derecho" y fundé mi propio estudio en Italia, donde actualmente resido y pongo en práctica no solo mi conocimiento legal, sino también mi experiencia personal como descendiente de inmigrantes. Esta experiencia inspira mi trabajo y me permite comprender mejor las dificultades que enfrentan quienes buscan hacer valer sus derechos, como obtener turnos en consulados o completar trámites complejos.

Además, consciente de las serias dificultades que existen desde hace años para conseguir turnos en los consulados, me especialicé en la realización de juicios por demora consular: una solución ante la negación de un derecho.

Desde su experiencia, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen las personas al intentar obtener su ciudadanía, y cómo pueden evitarlos?

El camino hacia la ciudadanía italiana puede parecer sencillo, pero está lleno de detalles críticos que no se deben desestimar. Existen dos errores principales que suelen cometer quienes buscan obtener la ciudadanía italiana, y ambos pueden generar una gran cantidad de complicaciones posteriores. El primer error es no asesorarse con profesionales especializados y basarse en información encontrada en internet, que a menudo no está actualizada o es incorrecta. El segundo error es subestimar la complejidad del proceso. Ambos factores pueden dar lugar a desaciertos graves, como presentar documentación incorrecta o incompleta, no revisar adecuadamente los documentos familiares o no corregir los errores en los registros, lo que causa confusión en las autoridades y, en última instancia, retrasa o incluso niega el reconocimiento de la ciudadanía. Con una asesoría adecuada, estos problemas pueden evitarse, permitiendo que las familias disfruten de los beneficios de la doble ciudadanía de forma rápida y segura.

Estas equivocaciones no solo cuestan tiempo, sino también dinero, y en algunos casos pueden llevar a la frustración de perder la oportunidad de obtener la ciudadanía. Por eso, siempre recomiendo trabajar con profesionales que conozcan a fondo el proceso y puedan guiar a los solicitantes de manera segura, ordenada y eficiente. Obtener la doble ciudadanía es un beneficio enorme para las familias, tanto en el presente como en el futuro; es una oportunidad invaluable. Permite abrir puertas, construir un porvenir mejor y mantener vivas las raíces culturales.

¿Cómo ha cambiado la legislación sobre ciudadanía en los últimos años, y qué implicaciones tiene esto para las personas que buscan regularizar su situación?

Aunque no ha habido cambios legislativos drásticos en cuanto a la transmisión de la ciudadanía italiana por descendencia, sí hemos visto en los últimos años un endurecimiento en la aplicación de ciertos requisitos. Hoy en día, cada detalle cuenta. Los consulados italianos y las comunas son más estrictos en la revisión de la documentación, especialmente en lo que respecta a fechas, nombres y lugares allí escritos. La calidad y el formato de los documentos, así como las traducciones, deben cumplir con estándares muy precisos.

Hace unas semanas, la Corte de Casación italiana emitió un fallo trascendental que podría limitar el derecho de las personas cuyo avo (ascendiente nacido en Italia) se haya naturalizado como argentino mientras el hijo relevante en la línea de descendencia aún era menor de edad. Según esta nueva sentencia, en estos casos, el hijo menor habría perdido automáticamente la ciudadanía italiana al momento en que su padre adquirió la ciudadanía argentina. Si bien lo que nos guía es la ley, esta sentencia puede dar lugar a diversas interpretaciones por parte de los jueces italianos. En estos casos, la intervención de un abogado especializado es crucial para analizar las particularidades del caso, decidir la mejor estrategia y maximizar las posibilidades de éxito.

Es clave investigar la historia familiar y reunir documentación sólida. Esto implica que aquellos que quieran solicitar la ciudadanía por descendencia deben prepararse para un proceso riguroso, especialmente en países con una gran demanda, como Argentina o Brasil, donde los consulados tienen tiempos de espera largos e inciertos. Contar con una asesoría profesional es más importante que nunca, ya que un abogado especializado puede garantizar que todos los requisitos se cumplan correctamente, minimizando los riesgos de errores y retrasos.

¿Qué papel juegan los servicios de asesoría legal en el proceso de obtención de la ciudadanía, y por qué son esenciales para quienes buscan este objetivo?

Tener un abogado especializado en ciudadanía e inmigración marca una diferencia enorme en el resultado del proceso. Muchísima gente me contrata para realizar el juicio por demora consular debido a la imposibilidad de conseguir turnos en los consulados. Son juicios muy seguros, bastante rápidos y que, si se afrontan en familia, resultan también económicos. Un profesional conoce todos los aspectos legales y administrativos que rodean la solicitud y el juicio, lo que reduce significativamente el margen de error al adoptar una estrategia adecuada. Además, un abogado puede prever y solucionar complicaciones excepcionales que podrían ser invisibles para alguien que no tiene experiencia en el área, y manejar situaciones complejas o problemáticas.

Desde la evaluación de la elegibilidad hasta la presentación y seguimiento de los documentos ante las autoridades, el acompañamiento profesional asegura que el proceso sea más eficiente, evitando retrasos innecesarios. También es esencial contar con alguien que pueda gestionar apelaciones o resolver rechazos, algo que puede ser muy intimidante para los solicitantes. Gracias a nuestra atención personalizada y conocimiento detallado del sistema, ninguna de nuestras solicitudes ha sido rechazada hasta el momento.

¿Podría compartir al público de Noticias algún caso o historia de éxito que haya sido particularmente significativo para usted en su trabajo con Ciudadanía y Derecho?

Cada caso que manejamos en el estudio tiene un significado especial porque sabemos que detrás de cada solicitud hay una familia, un esfuerzo económico, una historia, una identidad y una ilusión. Me enorgullece poder decir que hemos ayudado a familias a obtener su ciudadanía italiana, muchas de las cuales ahora viven en Europa, donde han podido construir un nuevo futuro, abrir negocios y darle a sus hijos una mejor calidad de vida.

Me enorgullece también poder contar que hemos logrado brindar una vida segura y un futuro mejor a familias que, escapando de la guerra, la persecución política, racial o religiosa, pudieron establecerse en Italia gracias a que gestionamos su solicitud de asilo político. Recuerdo especialmente el caso de una familia ucraniana que llegó a Italia tras huir de la guerra. Tramitamos su solicitud de asilo político y, con el reconocimiento de sus derechos, pudieron reconstruir su vida aquí, abriendo un pequeño negocio que ahora es su sustento. Familias que, al igual que mis abuelos paternos cuando huyeron del genocidio turco, encontraron en Argentina un lugar seguro donde empezar de nuevo. Poder contribuir a que personas que han pasado por situaciones tan difíciles encuentren paz y seguridad es, sin duda, una de las mayores satisfacciones de mi carrera.

