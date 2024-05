“Habeas Corpus. Dejarás tu cuerpo libre. El arte, lo humano y otros malentendidos”: El nuevo libro de Valeria Casal Passion.

Valeria Casal Passion es escritora, especialista en Bioética, licenciada en Musicoterapia, dirige una red de profesionales y preside un capítulo en una Asociación Científica. Valeria escribe no solo sobre su profesión; también cuento, novela, y el próximo 11 de mayo a las 17hs estará en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires firmando ejemplares de su primer ensayo, que es casi una provocación, un desafío, una travesía, un libro cuyo contenido nos será resonante, pero debía ser escrito.

Valeria, ¿por qué HABEAS CORPUS?

Debería preguntárselo a los futuros lectores: “¿usted tiene su cuerpo libre?”. Habeas Corpus etimológicamente viene del latín, significa: tendrás tu cuerpo libre o cuerpo presente. Es una figura o institución jurídica que protege los derechos ante detenciones injustas o prolongadas sin motivo y aboga por los derechos fundamentales a la vida y la libertad. En todas las sociedades tenemos ejemplos de esas formar de cautivar lo humano. En la actualidad tenemos formas de sujeción que nos son comunes, vivimos en ellas.

El libro, además de su prólogo, posee tres capítulos en los cuales menciono esas diferentes formas de sujeción actual donde puedo pensar claramente que “no poseo un cuerpo libre” y a su vez lo dejo abierto porque existe la potencia de su construcción. Un cuerpo abierto, diverso, o un cuerpo atado. La inteligencia artificial nunca fue una novedad. ¿Qué otros artificios esclavizantes creamos para sobrevivir o crear super-nosotros? Una de las interlocutoras que leyó el libro antes de su publicación, amable lectora, lo describió como una travesía poética. Yo, agradecida por esa bella descripción, considero que es una enunciación o denuncia de varios malentendidos: lo humano mismo es un malentendido.

Es un desarrollo interesante. ¿Qué podemos encontrar en él?

Inicialmente el libro describe un recorrido teórico donde afirmo que la única manera de vencer las hegemonías teóricas, o todas ellas, es siendo trans (no me refiero aquí específicamente a la identidad sexogenérica). Yo soy trans, en la diversidad más allá de mí misma. En los primeros tiempos de mi profesión pensé que podría casarme con varias teorías, luego decidí ser poliandria (un poliamor actual), hoy soy trans. Aún así nada es acabado, todo es abierto. Mientras avanzan las letras de Habeas Corpus intento articular conceptualizaciones con relatos de la vida real, discusiones como hipertextos entre famosos filósofos a través de las aplicaciones y redes sociales actuales. ¿Cómo serían Descartes o Hegel posteando en X (ex Twitter) o los filósofos actuales chateando y dirimiendo acaloradamente por WhatsApp? Estas, entre otras formas de sujeción.

Luego nos pregunto profundamente sobre la supuesta libertad de nuestros cuerpos, la ubicación tranquilizadora de los mismos, la diversidad inubicable, lo humano, lo inhumano, lo animal, los cuerpos supervivientes y la abertura: la potencia de nosotros mismos.

Me y nos pregunto sobre la posible extinción del lenguaje en su plurarilidad. Disiento con la idea de que la palabra es la única forma de lenguaje. Hoy somos protagonistas de su estallamiento, somos micro relatos, historias en Instagram, reels.

Por último enuncio la última afrenta: el arte no cura. En todo caso es junto con la religión, la ciencia y la filosofía, una forma de soportar la existencia. El arte también porta un malentendido y allí podría estar su valor, no su función: en la grieta del malentendido en un mundo que, falazmente, pretende acercarnos a las inconmovibles certezas: los dogmas.

Es muy atrayente desde su título, Valeria. Ya lo dijiste en otros artículos y te lo vuelvo a preguntar: ¿el arte no cura?

La cura también es un malentendido, ¿qué es la cura, qué es el arte, qué o quién lo define, qué pretendemos de él si apenas es un objeto o un proceso estético, qué hacemos en el nombre del arte, qué es lo humano? Son preguntas que me y les hago.

Y les vuelvo a preguntar: ¿Tendrás tu cuerpo libre?

Muchas gracias, Valeria, me quedo con muchas preguntas e incógnitas, pero tendremos que leer HABEAS CORPUS. ¿Dónde pueden ubicarte los lectores?

Ah, sí, aquí soy ubicable, de cuerpo presente aunque virtual en: www.valeriacasal.com o IG: @casalpassion

