Antonella, ¿cómo fueron los inicios de tu emprendimiento y con qué finalidad lo llevaste a cabo?

HÛGA nació del deseo de mantenerme conectada con el diseño que aprendí en la facultad. Cuando me gradué en 2020, en medio de la pandemia, observé que el mundo laboral en indumentaria era muy diferente a lo que había imaginado. Trabajé en varias marcas, pero sentí que lo que hacían no era realmente diseño, solo producían ropa sin propuesta. Además, descubrí que no estaba hecha para trabajar en fábrica ni en relación de dependencia.

Comencé a explorar otros caminos dentro del diseño y me di cuenta de que lo que más disfrutaba era la investigación, el pensamiento y la conceptualización detrás de cada propuesta. Así que decidí estudiar Diseño Gráfico para mejorar en branding y comunicación visual. Mientras tanto, daba clases en diversas escuelas, lo que me ayudaba a mantener viva mi creatividad y a empezar a sostener mi proyecto.

Al principio, HÛGA fue un espacio educativo, realmente lo hice así un poco por inercia. Luego entendí que quería ir más allá. Quería ofrecer a las marcas una perspectiva diferente, con prendas únicas y propuestas de valor. También quería ayudar a quienes, como yo al graduarme, no tenían los conocimientos necesarios para empezar un proyecto.

¿Cuáles son los servicios que brindan al público?

HÛGA es el primer estudio de diseño de indumentaria integral en el país. Ofrecemos desde la creación de la marca hasta el diseño del producto y su comunicación en redes sociales. Nos encargamos de todo el proceso creativo o guiamos al equipo de cada marca para que lo hagan de manera eficiente.

Nuestros servicios incluyen asesoramiento integral, branding, diseño de colecciones, producción de moda y estrategias de comunicación. Si todo el proceso funciona de manera sinérgica y con un foco en común el éxito está asegurado. Muchas veces esto se pierde en la dinámica de las marcas y empresas más grandes.

¿Qué proyectos tienes por delante?

Mi sueño es seguir creciendo, ampliar el equipo y ofrecer un servicio aún más eficaz a las marcas. Quiero que las empresas valoren el diseño de autor y la importancia de las capacitaciones. El conocimiento es nuestra herramienta más valiosa, y crear redes de capacitación es esencial, especialmente en un ámbito creativo.

A su vez, aspiramos a trabajar con las primeras marcas del país, y también del extranjero. Queremos que las marcas ofrezcan algo más que solo una prenda, que sus propuestas se queden en la mente de las personas y perduren en el tiempo, con nuestra ayuda para enfrentar cualquier desafío.

Datos de contacto:

Instagram: @huga.studio

Mail: [email protected]

WhatsApp: +549 1160336926

por CEDOC