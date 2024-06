Imaginación y realidad: Una conversación inspiradora con Gaby Colodro, coach y escritora infantil. “Leer es crecer”

Bueno, mi experiencia como coach y como mamá, me permitió ver de cerca los obstáculos emocionales de la vida cotidiana que enfrentan tanto niños como adultos. Al darme cuenta de la importancia de abordar estos temas desde temprana edad, y también de forma lúdica, empecé contándole cuentos a mi hijo que me ayudaban a mi a abordar ciertos temas, con la idea no solo de entretener, sino también que enseñen a manejar emociones y a entender mejor el mundo que nos rodea.



¿Cuáles son algunos de los temas más comunes que abordas en tus cuentos infantiles y por qué los consideras importantes?

Algunos de los temas que suelo abordar incluyen la amistad, el manejo de las emociones, la aceptación de la diversidad, el enfrentamiento de los miedos y la resolución de conflictos. Estos temas son esenciales porque forman parte del desarrollo emocional y social de los niños y adultos que comparten esos cuentos y a través de ellos pueden aprender a “lidiar” con estas situaciones de manera positiva y empática.

¿Podrías compartir con nosotros un ejemplo de cómo uno de tus cuentos ha ayudado a un niño a enfrentar un hecho de la vida cotidiana?

Claro, todos mis cuentos están inspirados en hechos de la vida cotidiana como mamá, entonces primero lo veo y comparto en casa, y luego veo como ese mismo cuento puede ayudar a otras familias. Por ejemplo, “Ana se lastimo” habla de la frustración que le genera a un niño no poder seguir jugando al futbol por haberse lastimado, y de esa forma aprender a cuidar su cuerpo, y que ellos sepan que es algo habitual y que a cualquier niño le puede pasar. También otro cuento que me ayudó mucho a mi y que les funciona muy bien a todos es “Nos mudamos” y “El hermanito de Lucas”, que justamente hablan de algo tan habitual como que la familia tenga que mudarse, y también la llegada de un hermanito.

¿Cómo te aseguras de que tus cuentos sean accesibles y comprensibles para los niños de diferentes edades y contextos?

La realidad es que escribo desde la empatía, como mama y también recordando la niña que fui, con todas esas experiencias que a uno lo hacen crecer, y más que nada pensando en que sean simples y sencillos para leer y comprender, incluso porque en general son temas de la vida cotidiana. También incluyo preguntas y actividades al final de cada cuento para ayudar a los padres y educadores a profundizar en los temas tratados.

Finalmente, ¿qué le darías a los padres y educadores que desean utilizar tus cuentos para ayudar a los niños a transitar hechos de la vida cotidiana?

Me gusta compartir mis cuentos con la idea de que tanto padres como maestros, puedan intercambiar conclusiones con los niños y de esa forma generar tanto una hermosa comunicación, ver que sienten los chicos y también dejar de lado la pantalla para volver a lo tradicional y tan enriquecedor que es leer. Utilizar los cuentos como una herramienta para iniciar conversaciones significativas puede hacer una gran diferencia en el desarrollo emocional y social de los pequeños.

¿Tenés más historias para contar el año próximo?

¡Si, claro! Sigo escribiendo, incluso temáticas que van surgiendo en el propio crecimiento de mis hijos, y además aun tengo muchas historias sin publicar, que las escribi a lo largo de los últimos 7 años, que se fueron atesorando, pero lentamente van saliendo para que todos puedan conocer. ¡Espero que les guste!



por CEDOC