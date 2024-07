Lic. Jeniffer Egas, ¿cómo fueron los inicios en tu profesión?

En el año 2018 recibía mis especializaciones en clínica del abuso infantil y clínica de familia, con muchos cuestionamientos sobre cómo continuar mi camino profesional. Hasta ese momento siempre había trabajado en el área de RR.HH de empresas multinacionales, pero sabía que me gustaba el área clínica. Gracias a Instagram, donde ocasionalmente posteaba información sobre el abuso infantil, una mujer en India me contactó consultando por servicios de tele terapia. Ahí surgió todo. Después de esa paciente, empecé a ofrecer terapia en línea a mujeres en India. Con el tiempo, me fui encontrando con muchas mujeres que sufrían violencia doméstica, o eran sobrevivientes de abuso sexual, pero por cuestiones culturales o estigmas sociales preferían no asistir a psicoterapia presencial, así que la teleterapia les ofrecía un espacio de escucha y trabajo emocional. Fue en ese momento cuando decidí enfocarme en ofrecer servicios de psicoterapia en línea.

¿Cuáles son los servicios que brindas a tus consultantes?

Tengo un consultorio en línea, que con el tiempo fue abriendo unidades de trabajo emocional. Actualmente contamos con servicios de psicoterapia 1:1 especializados en abuso sexual, emocional y psicológico para mujeres, niñas y niños, planes de psicoterapia para empresas que lo ofrecen como beneficio a sus colaboradores y experiencias grupales para mujeres.

¿Cómo son las sesiones que llevas a cabo?

En mis sesiones trabajo desde la neuropsicología, guiando a mis consultantes a desaprender hábitos cognitivos negativos. Cuando reinterpretamos nuestra historia de vida y las experiencias traumáticas, permitimos que todo el sistema cognitivo impacte en cómo nos sentimos y por consecuencia en cómo actuamos.

¿Qué proyectos tienes por delante?

Jeniffer Egas LLC Counseling & Coaching Services, es un negocio consciente; guiado desde la ética y la profesionalidad, pero sobre todo desde el amor por lo que hago. Tengo mi visión en dos proyectos, 1. seguir implementando espacios de desarrollo personal para mujeres sobrevivientes, porque cuando sufriste abusos es un desafío sentirse merecedora de cosas buenas o de una vida feliz y abundante. Mi propósito es ayudar a más mujeres a derribar los obstáculos de esta creencia, para alcanzar una vida más plena. Y el otro, la publicación de mi libro “Reclama tu cuerpo” sobre abuso sexual infantil.

¿Cuáles son tus diferenciales en el rubro?

Como sobreviviente de abuso infantil, yo misma transité el proceso interno de enfrentarme a las consecuencias del abuso, elaborar y reparar para construir una vida tranquila. Desde ese lugar de referencia acompaño el proceso de mis consultantes.

Datos de contacto:

Celular: +5411 5603 0139

Instagram: Jenifferegas.psicologa

por CEDOC