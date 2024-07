Meta Franquicias

Alejandro Palacios, ¿cómo fueron los inicios del emprendimiento?

Luego de más de 10 años de trabajar en la cadena más grande de heladerías en Latinoamérica y habiendo desarrollado y gestionado más de 300 franquicias en Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, decidí en el año 2017 comenzar mi camino como Consultor Independiente; mi formación profesional es la de Contador Público y en esos años observaba como el mercado de las franquicias tenía un crecimiento exponencial en cantidad, pero con ciertas falencias en la consultoría personalizada; allí es donde comencé a proyectar Meta, el nombre ya lo tenía pensado desde el 2014, porque siempre creí en que todo proyecto debe tener su meta y su plan para alcanzarla.

¿Cuáles son los servicios que brindan al público?

En Meta nos especializamos en:

- Desarrollo de formatos de franquicias, es decir, desarrollo del plan estratégico, desarrollo de manuales operativos y de gestión, desarrollo de la carpeta de legales, armado de planes de capacitación y de apertura de las franquicias.

- Comercialización de las franquicias.

- Seguimiento y Control de la Red de Franquicias.

- Contamos con un Área de Arquitectura en la cual desarrollamos Manuales de Arquitectura y cambios de imagen solicitados por las marcas.

¿Cómo proyectas a tu marca de cara al futuro?

El objetivo de Meta es el desarrollar emprendedores mediante el formato franquicias. En el mediano plazo el desafío es el de tener desarrollos en las 23 provincias argentinas y en la ciudad autónoma de Buenos Aires.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

El diferencial de Meta está en la personalización y en ser el nexo entre Franquiciante y Franquiciados. No concibo modelos de franquicias donde el negocio sea solo para una de las partes; considero que mi trabajo no es el de vender una franquicia, sino más bien es otorgar una franquicia a una persona capacitada para que, mediante el asesoramiento y el seguimiento, sea un buen emprendedor y sume a la red.

Si comenzaras nuevamente, ¿qué harías diferente?

No me comprometería con marcas con las cuales no tengamos los mismos objetivos; actualmente trabajo con marcas que se enfocan en un crecimiento sostenido apoyado en sus franquiciados; abrir franquicias mediante inversores con dinero podemos decir que es fácil, armar redes de franquicias sólidas y sostenibles en el tiempo, es un verdadero desafío.

¿Qué importancia le destinas a tener presencia en todas las provincias de Argentina?

El objetivo de estar con proyectos en todo el territorio nacional es porque concibo un país federal, con economías regionales fuertes y emprendedores exitosos. Todo emprendimiento puede escalar y ser franquiciable, es necesario el compromiso empresario y el capital de terceros para lograrlo; ese es mi compromiso con los clientes, el estar donde ellos necesitan que esté presente.

Datos de contacto:

Instagram: @ale.palaciosok

Mail: [email protected]

WhatsApp: +5493515299808

por CEDOC