Las llaves en mi Etapa Silver por la Escritora Trina Colomé

Siento que he vivido en una montaña rusa estos últimos meses, donde me han enseñado que soy yo la única que tiene las llaves en mis manos:

○ La llave de la conciencia.

○ La llave del pensamiento.

○ La llave del disfrute.

○ La llave de la identidad.

La llave de la conciencia es el conocimiento que tengo sobre mí y el entorno, es la forma en como veo las cosas que existen, desde un punto de vista de integración. Tengo la conciencia de estar viviendo en un plano físico y con las emociones presentes.

La llave del pensamiento para mí es la que me libera de las creencias limitantes, esas falsas creencias que adopté o me contaron de niña, que sé que no lo hicieron por hacerme daño, sino que había un patrón de conducta marcado de generación a generación. Y ahora, en esta etapa de mi vida –por cierto, es Generación Silver, yo he descubierto un sin fin de herramientas que me han servido para aplicarlas, obteniendo un buen resultado.

La llave del disfrute me permite gozar plenamente la vida y ese constantedescubrir en un mundo de posibilidades y retos... Este año particularmente ha sido disfrutar la maravilla de escribir dos libros (este es el segundo), conocer personas excelentes y de imagen pública que admiro, y he tenido ese disfrute y gozo de compartir un rato con ellos y es agradecimiento la experiencia de esos momentos y oportunidades que me ha brindado la vida.

La llave de la identidad es mi origen, mi esencia, esa identidad que jamás voy a perder independientemente de dónde resida. Y la identidad la realizo a partir de aspectos que percibo de mi entorno, como las ideas, actitudes, y comportamientos de los que me rodean e incluso de información que recibo a través de los medios de comunicación y redes sociales. Y por supuesto, está estrechamente ligada al autoconocimiento y autoestima.

Podría agregar una llave, la del logro. Cuando me he propuesto algo no descansé hasta poder obtenerlo, haciéndolo con mística, con el propósito de algo que me apasiona y así voy por ello. Puede ser desde iniciar un curso, un viaje o escribir un libro, para mí es el logro de algún objetivo o meta realizado.

Trina Colomé

Coach Ontológico/ Máster Life Coach/ Miembro ICF Venezuela/ Escritora

Coach certificada Maxwell

Redes Sociales: @trinarmonycoach

LinkedIn Trinarmonycoach

por CEDOC