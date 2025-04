SEON: Sonrisas que cambian tu vida para siempre. Especialistas en Invisalign.

En el corazón de San Isidro, SEON se destaca como un centro de referencia en odontología y bienestar integral. La clínica cuenta con un equipo excepcional, conformado por la Dra. Lilian Gattanini, especialista en ortodoncia (tu doctora Invisalign) y el licenciado en nutrición Darío Bettatis, quienes juntos brindan una experiencia única que trasciende lo odontológico. Aquí no se trata solo de tratamientos, sino de transformar la vida de sus pacientes.



En SEON, uno de los pilares más destacados es el revolucionario tratamiento Invisalign. La Dra. Lilian Gattanini, con años de experiencia y formación avanzada, explica: “Invisalign no es solo un sistema estético; es una solución tecnológica que respeta la salud dental y facilita la vida diaria. Es ideal para quienes buscan resultados efectivos, cómodos y prácticamente invisibles”. Este sistema permite alinear los dientes con placas removibles hechas a medida, sin afectar actividades como el deporte o la rutina diaria.



Cada tratamiento comienza con un diagnóstico personalizado, un enfoque que Darío Bettatis refuerza desde su experiencia en nutrición y bienestar. “Entender a cada paciente como un todo es esencial. Una buena sonrisa no solo mejora la confianza, también influye en la calidad de vida y en la forma en que las personas se relacionan con los demás”, señala Darío.



Además, SEON ofrece otras opciones avanzadas, como la ortodoncia lingual, en la que los brackets se colocan detrás de los dientes para mayor discreción. Sin embargo, Invisalign se posiciona como la elección estrella, combinando tecnología de vanguardia con un cuidado humano incomparable.



La Dra. Lilian Gattanini destaca que, más allá de los resultados estéticos, una sonrisa saludable impacta en la salud general: previene caries, mejora el aliento y transforma la autoestima. “Cuando alguien no se siente cómodo con su sonrisa, lo primero que hace es cubrirla con la mano. Nuestro objetivo es que vuelvan a sonreír con total confianza”, añade Lilian.



En SEON, el ambiente acogedor y la atención exclusiva hacen la diferencia. Aquí, los pacientes no solo reciben tratamientos, sino que se sienten escuchados y cuidados. Es este enfoque integral, liderado por Lilian y Darío, lo que convierte a SEON en un lugar único, donde cada detalle está pensado para garantizar resultados que cambien vidas.



Si estás buscando transformar tu sonrisa y experimentar una atención de calidad, SEON es el lugar. Con la dedicación y profesionalismo de Lilian Gattanini y Darío Bettatis, la salud y el bienestar están asegurados. Porque una sonrisa saludable es el primer paso hacia una vida más plena y feliz.



Instagram: liliangattanini

www.liliangattanini.com

WhatsApp: 115740-6298

por CEDOC