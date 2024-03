Ser agradecido

Una acción clave para la abundancia en la vida es agradecer. Tanto lo que pasó para disfrutar; como lo que no, para aprender. Es por ello que esta nota la dedico a quienes me acompañaron los últimos años y llegaron hasta aquí conmigo. Me intriga saber quiénes seguirán siendo parte en un futuro próximo, pues con las temporadas de eclipses del 2024, los vínculos serán puestos a prueba. De a poco se va notando que la mayoría estamos atravesando cambios radicales. ¿Te sucede lo mismo?

En mi caso, estoy muy feliz de haber compartido momentos hermosos junto a:

Mi esposo Juan Ignacio, a quien conozco desde finales de la secundaria y jamás hubiera imaginado que luego de tantos años de amistad, iniciemos un matrimonio tan próspero y amoroso.

Mis padres, por brindarme amor y enseñarme desde el ejemplo siempre.

Mi familia, que me ayudó (sí, solo esa parte y no todos), ya sea de sangre o del corazón: Sonia, Iván, Lucas, Axel, Rodrigo, Mery, Hugo y en particular a la formada en la radio con Daf, Ale, Luca y Jorgito.

Las amistades, especialmente a nuestros padrinos de boda, Any y Santi, que nos ayudaron con la ceremonia. Natalia, Ramiro, Agus, Meli, Miguel, Carmen, Adrián, Paz, Martín, Carlos, Leo, Nadia, Ana Paula, Andrea, Natania y Cynthia, con quien no sólo compartimos el nombre, sino también gustos y valores (justicia, matemática, música, escritura, herramientas holísticas, fe y sobre todo amor).

Mi tutor matemático, Seba, quien apostó por mí cuando las cosas se volvieron complicadas.

Mi editor literario Ángel y mi productor musical Esteban, quienes se embarcan conmigo en las locuras que se me ocurren hacer.

Mis clientes de la Asesoría Integral, oyentes del programa radial La Brújula y todas las personas que me envían buena vibra para que mis proyectos continúen avanzando y así poder brindarle lo mejor de mi conocimiento al mundo entero.

¡Gracias por generar sinergia conmigo y vamos por más!

En esta ocasión, te invito a reconocer quiénes son los que ayudan, aportan, consuelan y potencian algún aspecto de tu vida. Si deseas modificar, iniciar o sanar algún vínculo de los anteriormente mencionados, podemos construir ese plan en conjunto. Sólo anímate a escribirme a través de las redes sociales que encontrarás a continuación.

por CEDOC