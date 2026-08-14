Sergio Grella: la sastrería a medida que combina tradición, oficio y elegancia

La sastrería a medida tiene una particularidad: cada prenda comienza a pensarse para una persona y no para una producción en serie. Esa filosofía es la que Sergio Grella sostiene desde hace décadas, con una trayectoria que comenzó en los años 80 y que hoy continúa en su atelier de Buenos Aires.

Un recorrido marcado por la sastrería artesanal

La historia profesional de Sergio Grella comenzó en los años 80, en la casa central de Pierre Cardin en Buenos Aires, donde se formó en comercialización y venta y tuvo sus primeros acercamientos al trabajo artesanal de los talleres.

Su interés por la sastrería lo llevó a profundizar sus conocimientos y a observar de cerca cada detalle de las prendas. Ese recorrido también incluyó distintas experiencias en Europa: Londres y el tradicional universo de Savile Row, París y, posteriormente, Milán, donde estudió alta costura durante un año.

De regreso en Buenos Aires, abrió un local en la calle Florida y comenzó a desarrollar su propia propuesta de sastrería a medida. Hoy cuenta con un taller integrado por sastres y aprendices y un atelier donde recibe clientes de distintos puntos del país.

Una propuesta pensada para cada cliente

Sergio Grella Sastre trabaja con telas inglesas e italianas y pone especial atención en los detalles de terminación. Su propuesta contempla trajes para casamientos, padrinos, invitados, eventos sociales y reuniones empresariales, entre otras ocasiones.

El principal diferencial está en la confección personalizada. A diferencia de una prenda prêt-à-porter, producida en serie, la sastrería a medida permite crear una pieza pensada específicamente para quien la va a usar.

En ese proceso, el vínculo con cada cliente ocupa un lugar central. Escuchar sus necesidades y acompañarlo durante la elección y confección de la prenda forman parte de una manera de trabajar que Grella sostiene desde sus comienzos.

Luego de la pandemia, el proyecto atravesó una etapa de crecimiento, impulsada también por las recomendaciones de sus clientes. Para Grella, el vínculo construido a lo largo del proceso muchas veces trasciende lo laboral: algunos clientes continúan en contacto y comparten momentos incluso después de recibir sus prendas.

De cara al futuro, uno de los objetivos es continuar formando personas que puedan dar continuidad al oficio y, eventualmente, contar con un atelier más amplio que permita recibir a los clientes con mayor comodidad.

La actualización también forma parte de su propuesta. Una vez al año, Grella viaja a Europa para conocer nuevas tendencias y continuar aprendiendo sobre moda y, especialmente, sobre cómo vestir al hombre elegante en Argentina. En mayo de este año realizó uno de estos viajes junto a su hijo, Emiliano Grella.

Con una trayectoria construida entre el oficio artesanal y la formación internacional, Sergio Grella apuesta a mantener vigente la sastrería a medida y una forma de trabajo basada en la atención personalizada.



Instagram: @sastreríabairesarte.com.ar

Sitios web: sergiogrellasastre.com.ar / sastreriabairesarte.com.ar

por CONTENT NOTICIAS