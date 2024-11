Sexualidad y Reproducción Asistida: Cuidarme y Cuidarnos

El 15% de las personas sufre infertilidad; muchas precisan tratamientos adecuados.

La sexualidad se ve atravesada por estas situaciones. Hablamos de esto con los Dres. Fernando Beltramone y Eugenia Bazán Quiroga de Ovum, Córdoba.

¿Es cierto que la Reproducción Asistida puede afectar la vida sexual?

Dr. Beltramone:

Efectivamente, la vida sexual que es parte inseparable de nuestras vidas, también sufre cuando no se puede lograr embarazo y hay que “intentar” embarazo con un tratamiento de Reproducción Asistida. Inconscientemente la dificultad para poder procrear suele resignificarse en la cama.

¿Cuáles son las dificultades más frecuentes?

Bazán Quiroga: Cuando una pareja llega a una consulta en medicina reproductiva en general, ya traen experiencias frustrantes, desencuentros e incertidumbre; además cada integrante de la pareja tiene su propia historia sexual con creencias, vivencias, aprendizajes, deseos, intereses, prioridades, personalidades diferentes, etc., por lo que esa dificultad reproductiva va a impactar de manera única en cada persona, generando síntomas que van a ocasionar problemas sexuales. Los más frecuentes son: falta de deseo sexual, imposibilidad de coito o penetración vaginal (ya sea por dolor o por problema de erección), eyaculación precoz y falta de orgasmo.

¿Existen mitos con respecto a la sexualidad y la reproducción?

Aún hoy perduran muchos mitos, en particular que no son “compatibles”, o que no es posible vivir la sexualidad de la pareja sin éxito reproductivo. Estas falsas creencias generan baja autoestima, desánimo y aislamiento. Otro mito es que con dificultades vinculares, un embarazo va a “salvar la pareja”. Otra falsa creencia, que genera mucha presión y ansiedad a la hora de encarar un tratamiento reproductivo.

¿Qué importancia tiene el placer?

Es la función más importante de la sexualidad. Sobrevivimos gracias a los sistemas de recompensa, que nos informan sobre el placer o las amenazas en nuestra vida. Si no fuera por el placer la especie humana no se hubiera reproducido. El placer en los vínculos es fundante, ayuda a la intimidad, la afectividad, genera recuerdos, motivación y deseos. Por eso cuando se inicia un tratamiento reproductivo es muy importante no descuidar el placer y el bienestar sexual de la pareja.

¿Todos los tratamientos de fertilidad van a generar problemas de pareja?

No; si bien es frecuente esta asociación, dependerá de cada pareja. Muchas veces la infertilidad actúa como desencadenante de problemas de pareja y sexuales no reconocidos previamente. Esto impactará de manera diferente a cada persona, según el contexto y la subjetividad.

¿Qué recomiendan como equipo?

Buscar ayuda profesional especializada, con un enfoque integral y de trabajo multidisciplinario. Por eso en nuestro equipo contamos con el área de sexología clínica y psicología reproductiva. Todas las dificultades se pueden resolver trabajando de manera individual o en pareja.

Nos dejan unas últimas recomendaciones para nuestros lectores

-Hay diferentes formas de ser, de vivir y de disfrutar la sexualidad.

-Trabajar para tener una comunicación asertiva en la pareja.

-La reproducción es una posibilidad maravillosa, pero no nos define como personas, y no garantiza un vínculo de pareja.

- La sexualidad merece ser placentera y satisfactoria.

-Si hay alguna dificultad individual o en pareja, animarse a pedir ayuda.

