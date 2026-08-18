Tuesday 18 de August, 2026
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Una mirada integral sobre el autoconocimiento y la transformación personal

Romanela Garino, Coach Ontológica Profesional, Técnica en Psicología Social y Terapeuta Holística, integra distintas disciplinas para acompañar procesos vinculados con el autoconocimiento, los vínculos, las crisis y las diferentes etapas de transformación personal.

Romanela Garino | Foto:CONTENT NOTICIAS
Romanela Garino | Foto:CONTENT NOTICIAS

Una formación basada en distintas disciplinas

El recorrido profesional de Romanela Garino se construyó a partir de una búsqueda orientada a comprender al ser humano, su relación con el entorno y los procesos de transformación que atraviesa a lo largo de la vida.

Es Coach Ontológica Profesional, Técnica en Psicología Social y Terapeuta Holística. A partir de estas formaciones, fue incorporando diferentes herramientas que le permitieron ampliar su mirada y desarrollar una propuesta propia para acompañar procesos de autoconocimiento y cambio personal.

Su experiencia también estuvo atravesada por un camino de autoconocimiento, que considera una fuente de recursos para su práctica profesional.

Una propuesta centrada en cada persona

Uno de los diferenciales de su enfoque es la integración de distintas dimensiones. Su mirada contempla aspectos sociales, emocionales y corporales y, para quienes así lo eligen, también espirituales.

Desde este abordaje busca generar espacios de escucha, reflexión y conciencia, respetando la individualidad y los tiempos de cada persona. La empatía, el respeto, la responsabilidad, la autenticidad y la posibilidad de elegir y transformar forman parte de los valores que orientan su trabajo.

Actualmente acompaña principalmente de manera online a personas de distintos lugares.

Autoconocimiento como herramienta de transformación

Uno de los desafíos que identifica en estos procesos consiste en acompañar a cada persona a reconocer qué desea transformar conscientemente en su vida, entendiendo que cada realidad es única y que cada individuo la interpreta desde su propia experiencia.

En ese camino, el autoconocimiento puede convertirse en una herramienta para recuperar recursos personales y explorar nuevas formas de relacionarse con uno mismo y con los demás.

Con el objetivo de continuar consolidando su propuesta profesional, Romanela busca acercar estas herramientas a más personas interesadas en el cambio interno y en una mirada integral sobre el bienestar y los procesos de transformación.

Celular: +54 9 2604 011933
Instagram: @romanelagarino.coach
Email: [email protected]

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