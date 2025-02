Volvo EX90: el futuro eléctrico que ilumina el camino de la movilidad que fue lanzado en Cartagena

En el colorido, vibrante, alegre y colonial corazón de Cartagena, donde la historia y la modernidad se entrelazan con el mar Caribe como testigo, Volvo Cars encendió la chispa de una nueva era automotriz. Con una puesta en escena impecable, la automotriz sueca presentó el Volvo EX90, su SUV 100% eléctrico más avanzado, marcando un hito en la industria y dejando en claro que el futuro de la movilidad es seguro, sostenible y emocionante.

Bajo un cielo estrellado y con la brisa cálida de la costa colombiana, los asistentes fueron testigos de un evento que combinó la elegancia nórdica con la pasión latina. Volvo Cars no solo mostró un auto, sino que presentó una visión del futuro, un compromiso inquebrantable con la tecnología, la seguridad y la sostenibilidad.

"Estamos muy emocionados de presentar no uno, sino dos modelos que marcarán el futuro de Volvo Cars en Latinoamérica: el EX90 completamente eléctrico y el XC90, una versión mejorada de un modelo que ha sido sinónimo de confianza durante años", expresó Raymundo Cavazos, director general de Volvo Cars México. Su voz, cargada de entusiasmo, reflejaba la magnitud del momento: Volvo estaba dando un paso decisivo hacia un mundo donde la movilidad es más que un medio de transporte; es una experiencia conectada con el entorno y la vida misma.

Volvo EX90: el elixir de la marca

El Volvo EX90 es mucho más que un vehículo, es una obra maestra sobre ruedas, un manifiesto rodante de lo que significa el futuro. Con su avanzada inteligencia artificial centralizada, este SUV gestiona con precisión la seguridad, el entretenimiento y la eficiencia, evolucionando como un organismo vivo a través de actualizaciones de software remotas. El EX90 no es solo un automóvil, es una sinfonía de tecnología, desarrollada en colaboración con gigantes como NVIDIA y Qualcomm, que lo preparan para un mundo hiperconectado, donde los autos no solo nos llevan a un destino, sino que interactúan con nosotros y con el ecosistema digital.

Pero su belleza no es solo superficial. En su esencia, el EX90 es un guardián incansable de sus pasajeros. Volvo ha sido pionero en la seguridad automotriz, y este modelo no es la excepción. Su Safe Space Technology lo convierte en un escudo inteligente, equipado con Lidar en el techo, 8 cámaras, 5 radares y 12 sensores ultrasónicos, que le otorgan una visión de 360° en tiempo real, anticipando riesgos y actuando antes de que el conductor siquiera lo note. "Con Safe Space Technology, el EX90 no solo protege a sus ocupantes, sino que también previene accidentes. Es un avance crucial hacia un futuro donde la seguridad es la prioridad", enfatizó Andrea Burgos, directora general de Importadores de América Latina.

Mientras el Volvo EX90 se erige como el estandarte de una nueva era, su hermano, el renovado XC90, sigue escribiendo su propia historia. Un SUV que equilibra con maestría la tradición y la innovación, con acabados premium, tecnología intuitiva y una robustez que lo convierte en el aliado perfecto para familias y aventureros. Es un clásico reimaginado, la prueba de que el pasado y el futuro pueden coexistir en un solo vehículo, ofreciendo seguridad, comodidad y un diseño imponente.

Con Volvo, el futuro no solo se imagina, se vive. Con la llegada del EX90 y el renovado XC90, la marca sueca reafirma su liderazgo en Latinoamérica y proyecta un camino claro hacia una movilidad más consciente, segura y sostenible. Porque en el mundo de Volvo, el destino no es solo un punto en el mapa, es una experiencia en sí misma.