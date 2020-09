AUDIO | Adrián Suar: “Me dijeron que era un mafioso”

Desde hace más de veinticinco años, Adrián Suar es el gran hacedor de ficciones de la televisión argentina. Llegó a tener 400 horas al aire pero la crisis de la industria metió la cola y la pandemia le dio una estocada final.

Hoy su productora Polka está cerrada y a sus 52 años, quien también es el gerente de programación de El Trece, se debate entre la quiebra y la reconversión en una productora boutique.

Adrián Suar: "Me dijeron que era un mafioso"

De eso, y de mucho más, habla en la entrevista exclusiva que le dio esta semana a NOTICIAS. Adrián Suar a fondo, Reinventarse o desaparecer.

“Polka con esta cantidad de gente es inviable”, aseguró en uno de los tramos de la entrevista. Y agregó: “Me gustaría hacer una productora más chica y si no se puede, afrontar mis compromisos y cerrarla. A esta altura de mi vida, yo tengo ganas de poder salvarla. Pero en caso de no poder, quiero vivir una vida más tranquila. Me atormenta mucho”.

Adrián Suar: "Creo que voy a poder reinventarme"

Sobre el futuro, indicó: “Me encantaría mantener una Polka viable, no ficticia”. Y luego completó: “Yo me tengo fe. Creo que si logro salir más o menos bien con los problemas que tengo, cumpliendo mis obligaciones y estando bien en la industria con el nombre de la productora y con el mío personal”.

Suar sostuvo que su deseo era “terminar mi vida con Polka con las 300 personas y que siga la empresa”. Sin embargo, lo ve difícil: “Terminar siendo esclavo por algo que construí y pasar a ser el enemigo público número 1, como se me ha dicho en alguna oportunidad, que era un mafioso, por algunas situaciones de Polka, me dan más ganas de salir que de quedarme adentro”.

Adrián Suar: "Polka hoy es inviable"

Adrián Suar: "Una opción es cerrarla"

Adrián Suar desea poder mantener viva a Polka

por R.N.